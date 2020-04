"Nuestra fortaleza es tener una red institucional sólida" Locales 07 de abril de 2020 Redacción Por Lo dijo el intendente Luis Castellano a todos los representantes de instituciones que participaron de una reunión extraordinaria del Consejo Consultivo Social, con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia. En esta ocasión, el encuentro se llevó a cabo de manera virtual para cuidar el distanciamiento social.

FOTO PRENSA MUNICIPAL ZOOM MEDIANTE. Castellano y Galantti durante la videoconferencia.

El intendente Luis Castellano encabezó ayer una reunión extraordinaria del Consejo Consultivo Social con el objetivo de compartir con las instituciones que lo integran, información acerca de la situación sanitaria de la ciudad en el marco de la pandemia.

En esta ocasión, la reunión se llevó a cabo de manera virtual para cuidar el distanciamiento social con representantes de los sectores productivo, comercial, industrial, gremial, del Consejo Universitario, los distintos cultos, profesionales, políticos, funcionarios locales, provinciales y nacionales. También participaron la secretaria de Gobierno y Participación del Municipio, Amalia Galantti, y el coordinador Epidemiológico del área de Salud Rafaela, Roberto Vitaloni.

“Hemos atravesado juntos muchas crisis y siempre sacamos adelante nuestra fortaleza institucional, nuestro vínculo e interacción para trabajar conjuntamente. Esta situación particular que nos toca vivir no va a ser la excepción”, con estas palabras el mandatario local abrió el encuentro.

También les agradeció a todos los representantes institucionales “por estar en este momento, con esta modalidad. Nunca hubiéramos imaginado que esto nos podía llegar a suceder. Todo lo que está pasando es muy extraño y nuevo; y es un desafío enorme para el mundo entero, la Argentina y nuestra ciudad”.

Luis Castellano habló de las medidas tomadas y remarcó: “Siempre hemos ido un poco más allá del Decreto Nacional, fuimos un poco más restrictivos de lo establecido por las características que tiene Rafaela y sus vínculos con el exterior a nivel productivo, turismo y de muchas relaciones”.

Los temas abordados se dividieron en tres ejes: la salud, las medidas adoptadas con respecto al movimiento de la ciudad y que hacen a la vida social, y cómo se seguirá trabajando a futuro.



SER MUY PROLIJOS

Luis Castellano enfatizó la importancia de atender todos los factores en la salida de la cuarentena: “El desafío más grande que tenemos para no tirar por la borda el gran sacrificio que hemos hecho todos los argentinos, es ser muy prolijos. Esto significa que debemos tener una acción muy coordinada y eficaz con cada una de las actividades que el Gobierno Nacional vaya autorizando para que empiecen nuevamente”.

A esas actividades, “vamos a tener que darle una mirada local con las restricciones y protocolos necesarios para cada una. Estamos hablando tanto de actividades públicas como privadas. Nosotros estamos analizando cómo abrir el Municipio a partir del lunes y cuáles son los horarios y las actividades que vamos a autorizar con los protocolos correspondientes”.

La secretaria de Gobierno y Participación comentó que en la reunión se brindó un informe detallado de las acciones que se están llevando adelante desde las distintas áreas municipales y de la situación epidemiológica en relación al dengue y al COVID 19. En tanto, el doctor Roberto Vitaloni explicó cómo se viene trabajando en ambos temas y respondió a cada una de las preguntas formuladas por los participantes.