Se confirmaron dos muertes: una en Córdoba y otra en Buenos Aires

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Dos personas fallecieron ayer en las provincias de Córdoba y Buenos Aires y 103 nuevos casos de pacientes con coronavirus se confirmaron, por lo que la cifra de infectados en el país asciende a 1.554 y las víctimas hasta el momento son 46, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Este domingo, y según el informe de la cartera de Salud, se registraron las muertes de dos hombres, uno de 72 años residente de la provincia de Buenos Aires y otro de 66, de Córdoba.

De los 103 enfermos confirmados este domingo por la noche, 32 son de la Ciudad de Buenos Aires, 33 de la provincia de Buenos Aires, 5 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 2 de La Rioja, 2 de Mendoza, 11 de Neuquén, 2 de Río Negro, 11 de Santa Fe, 1 de Santa Cruz, y 3 de Tierra del Fuego.



GINES EN LA TV

El ministro de Salud, Ginés González García afirmó que en Argentina "vamos menos mal que otros países, aunque a todos nos va mal porque la pandemia existe", y aclaró que "no se está aplanando la curva de contagios de coronavirus sino que está subiendo poquito".

Durante una entrevista brindada a la transmisión televisiva del especial "Unidos por Argentina, el Ministro indicó que los datos de los casos confirmados son "en tiempo real", y consideró que "el esfuerzo" que están haciendo los argentinos de mantener la cuarentena es "importantísimo".

"Lo que estamos evitando es un contagio masivo. Estamos ganando tiempo, estamos dilatando la aparición, estamos amesetando para que no aparezca todo de golpe y eso lo estamos logrando. Ahora, yo no podría decir que esto significa que dentro de 10 días estemos igual. Esto es día a día", precisó.

Al referirse a la multitud de personas que se presentaron en las entidades bancarias el pasado viernes, afirmó que "no es favorable al resultado" de la cuarentena, pero aclaró que "no puedo decir cuáles serán las consecuencia".