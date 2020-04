“Es un sprint de 100 metros de velocidad que agarró desprevenido al planeta” Locales 06 de abril de 2020 Redacción Por El neurólogo argentino Conrado Estol, habló de la pandemia que afecta al mundo y aseguró que la Argentina tomó medidas adecuadas que si las sostiene de manera estricta le permitirá transformar esta carrera en un maratón y con chances de llegar al final. Para eso sugiere que en esta etapa toda la población utilice máscaras.

La pandemia de COVID-19 ha generado diferentes cambios de hábitos por parte de toda la población, sobre todo respecto a esta nueva manera de relacionarnos, manteniendo el distanciamiento social, cumpliendo con la cuarentena y el quedarnos en casa e incorporando elementos para prevenir el contagio.

El médico neurólogo argentino, Conrado Estol se refirió en estos términos a la pandemia: “lamentablemente lo que sucede no es un maratón es una carrera de 100 metros, alguien que corre 100 metros en menos de 10 segundos, por eso el drama que estamos viviendo. Queremos transformarla en un maratón, eso es aplanar la curva, la infección está y va a estar; la clave está en que no pase como en Italia, España o Estados Unidos, donde nunca nadie pensó que iban a instalarse carpas con enfermos en el Central Park, mostrando un drama, porque es un sprint de 100 metros de velocidad que agarró desprevenido al planeta”.

Y agregó: “nosotros lo hicimos con ventaja, la medida de aislamiento aquí se tomó con tiempo. Si mantenemos el aislamiento físico y si todo el mundo solo sale de su casa para lo imprescindible, y empieza a usar una máscara para no diseminar el virus, podemos transformar esta carrera en un maratón y tenemos chances de llegar al final”.

En ese sentido el profesional afirmó que “la primera decisión fundamental se tomó el 19 de marzo a la noche, cuando el presidente anunció e indicó el distanciamiento físico estricto y se ha cumplido bastante bien; ahora tiene que seguir y de hecho va a seguir probablemente durante bastante tiempo y hay que hacerlo más estricto aún. El distanciamiento físico, y no social, porque nos tenemos que mantener unidos y para eso son las redes sociales y la tecnología, ya que le hacen bien a la psicología de las personas, a la psiquis ya que no estamos acostumbrados a estar físicamente distanciados de todo el mundo”.



USO DE LAS MASCARAS

PARA TODA LA POBLACION

En tanto el médico neurólogo sostuvo que en esta etapa de la pandemia que se avecina en nuestro país, será fundamental el uso de máscaras que cubran las principales vías de contagio, como lo son los ojos, nariz y boca.

Sobre esto Estol reconoció que hubo mensajes confusos en relación a esto e incluso por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dice desde hace más de un mes que la población normal no debería usar ni máscaras ni barbijos. “La confusión es la siguiente, la mayoría de las personas y la OMS que hablan del barbijo se refieren a una protección para evitar el contacto con el virus y el barbijo común para esto no sirve, incluso el personal de salud y los médicos necesitan de otro elemento que cubran todo, es decir, ojos, nariz y boca. Todos hemos visto ese equipamiento que parece de otro siglo que utilizan médicos que trabajan en Italia, España o Estados Unidos”, precisó.

“Los datos científicos que llegan de Hong Kong, Corea, Japón e Islandia que han testeado a muchísima población, demuestran que hay muchísima gente infectada de coronavirus que no tiene síntomas, son asintomáticos o tienen síntomas leves; ese porcentaje de la población cuando salga a la calle va a contagiar a muchísima gente, y no por toser porque precisamente no tienen síntomas, sino simplemente al hablar cuando liberen microgotas que tienen una gran distancia y contagian a otras personas. Por eso si esos ciudadanos tendrían cubierta la nariz y boca no llega a otras personas”, indicó.

El Dr. Conrado Estol destaca los resultados de un trabajo de científicos publicado en Hong Kong en donde dicen que controlaron la pandemia a partir de dos medidas: el distanciamiento físico y la utilización de máscaras en toda la población.

El neurólogo se volvió viral en nuestro país al contar cómo fabricar un barbijo casero: con tela y una servilleta descartable como filtro. "Yo no pongo en duda a la OMS, solo digo que observando el comportamiento de la pandemia en países que adoptaron ciertas decisiones, uno puede ver como todos debemos usar máscaras al salir para evitar diseminar el virus si no sabemos que lo tenemos".

Los barbijos no son seguros y de usarlos habría que descartarlos todos los días explicó el médico, por eso aconseja fabricar una máscara casera que tape nariz y boca. “Con un cuadrado de algodón de 60 cm por 60 cm, donde se envuelve un trozo de papel absorbente de cocina, nos tapamos la cara, lo atamos atrás y cuando volvemos a nuestra casa tiramos con cuidado el papel absorbente y lavamos el cuadrado del algodón con agua y jabón para poder volver a usarlo al día siguiente”.