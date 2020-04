Necesidad y urgencia, en primera persona Deportes 06 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El comedor de Sportivo Norte, sin lugar a dudas, no puede permanecer cerrado. Las reuniones y eventos multitudinarios en espacios abiertos o cerrados están momentáneamente suspendidas y es por ello que desde el club del norte de la ciudad han optado por facilitarles, a las familias con más necesidades, las respectivas viandas para que estas sean llevadas a sus domicilios.

Mirta Benavídez, Jorgelina Olivera, Mirta Valiente, Viviana Olivera y María Eugenia Oronas, son las madres encargadas de la cocina del ‘Negro’.

Para conocer en detalle, María Eugenia, nos comentó: “El comedor, por razones que son de público conocimiento sobre la pandemia de coronavirus no puede funcionar como lo venía haciendo, por tal motivo nos ponemos en contacto con las familias con más escasos recursos y les hacemos llegar alimentos, como fideos, arroz pollos y frutas”.

Y parte de ello es posible “gracias a las donaciones recibidas. Así podemos ayudar a varias familias que no la están pasando bien con todo lo sucedido debido a que trabajan por día sin tener un sueldo fijo”.

Y aquel que quiera colaborar, también lo puede hacer: “Todo el que quiera sumar su donación lo puede hacer, se pueden poner en contacto al 3492-657872, con gusto pasamos a buscar lo que puedan donar o nos encuentran en el club de lunes a viernes desde las 16, hasta las 21", cerró María Eugenia.