¿Torneos reducidos para definir ascenso? Deportes 06 de abril de 2020 Redacción Por Que habrá cambios, los habrá. Sin ninguna información oficial, comienza a circular una posible alternativa para terminar la temporada 2019/2020 de la principal categoría de ascenso.

FOTO ARCHIVO EXPECTANTES. / En Atlético también se aguarda por alguna resolución, aunque primero esté la salud de todos.

El fútbol argentino tiene como mejor escenario una planificación para un regreso para fines de mayo y principios de junio en la Primera División y la AFA también tiene en debate cómo definir todos sus campeonatos del Ascenso. Siempre bajo la premisa del “no castigo”, se plantea que no habrá descensos, pero sí dos ascensos en cada una de las categorías. Es decir, no se castiga a los que pelean por el ascenso y tampoco a los que tuvieron un escenario atípico y podrían perder la categoría.

El gran debate es cómo se define cada categoría. Según anunció la web "Doble Amarilla", la idea central es no continuar con el fixture habitual y que cada una de las categorías se defina con petit-torneos, es decir unas especies de “liguillas” que van a determinar quiénes ascienden. En AFA, entienden que la medida no va a conformar a todos y que va a generar polémica entre algunos equipos, pero observan que es la más equitativa. “La temporada es atípica. Tenemos expectativa de poder jugar a fines de mayo o junio, pero aún no lo sabemos. Por eso hay que tomar decisiones y definir en minitorneos, es lo más justo para todos”, comenta una importante fuente de la Casa Madre empapada del diseño de esta variante.

Cabe aclarar que si no se pudiera volver a jugar al fútbol hasta agosto, la decisión va a ser otra. Aunque el sábado por la mañana el presidente Alberto Fernández admitió que es probable que de a poco el fútbol pueda retornar, aseguró que no será antes de mitad de mayo. Además, remarcó que el regreso será sin público durante “muchos meses”.

Con respecto a la Primera Nacional, la idea que prima es la de hacer dos mini-torneos (con equipos de ambas zonas, mezclados). Es decir, se clasificarían los ocho mejores de una de las dos zonas y todos ellos tendrían chances de ascender a Primera División. Hoy los clasificados por la Zona 1 serían Atlanta, Estudiantes de Río IV, Estudiantes de Buenos Aires, Temperley, Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste, Platense y Agropecuario. Por la Zona 2, serían San Martín de Tucumán, Defensores de Belgrano, Sarmiento de Junín, Deportivo Riestra, Tigre, Atlético de Rafaela, Gimnasia de Mendoza y Villa Dálmine.

¿Cómo serían los cruces? El primero, segundo, tercero y cuarto de una zona compartirían el mini torneo con el quinto, sexto, séptimo y octavo de la otra. Y viceversa. En cada caso, se jugaría a eliminación directa a partido ida y vuelta: el que gane cada Reducido, asciende a la Liga. Cada cruce tendrá la particularidad de que el mejor clasificado será el que defina de local. Además, “habrá ventaja deportiva” para el de mejor ubicación en la tabla en caso de empate en la serie. Lo que sí, no habría gol de visitante.

El sistema se repetirá en el Federal A, que tiene dos zonas al igual que la Primera Nacional (la única diferencia es que el principal torneo de ascenso tiene dos zonas de 16 equipos y el Federal tiene dos grupos de 15). Todavía no hay una definición respecto a la categoría que da cupo para el Federal A, el Torneo Regional Amateur.

En dicha suposición la 'Crema' se mediría con Estudiantes de Bs.As. Las otras llaves serían: Atlanta vs Dálmine, Temperley vs Tigre, Estudiantes Río IV vs Gimnasia Mza.

Estos cambios terminarán de cocinarse la próxima semana y luego deberán ser avalados por en la Asamblea de AFA del próximo 19 de mayo, donde también deben refrendarse los cambios en el torneo de Superliga.