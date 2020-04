Consumo de sustancias en tiempo de cuarentena Región 06 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUARDI. - Desde la Municipalidad local se puso de relieve que “La relación entre las situaciones de estrés traumático y el consumo de sustancias, es cada vez más estrecha. Respondemos con los productos de siempre: calmantes, alcohol, marihuana, cocaína, etc.”, explica Philippe Batel, psiquiatra francés.

En situación de cuarentena, la mayoría de las estrategias de adaptación al estrés, como la actividad física fuera de casa, el encuentro con otros, las salidas, los viajes, etc. no son posibles, y al haber más estrés, los riesgos de consumir sustancias aumentan considerablemente.

El consumo responde a una expectativa: creemos que nos va a calmar, que nos va a permitir mantener un buen estado de ánimo o que vamos a olvidar la situación en la que nos encontramos. Pero este efecto es cada vez menos palpable y el beneficio esperado tiende más al lado opuesto, esto es, al carácter depresivo y ansioso que provoca el (sobre)consumo de sustancias, fundamentalmente de alcohol, que es una droga que, por ser legal, está más fácilmente al alcance de todos y es una sustancia presente en la mayoría de los hogares.

Por eso es fundamental poder realizar un análisis personal sobre el uso que cada uno hace de estos “moderadores del estrés” y pensar estrategias saludables para poder atravesar esta situación de la manera más protectiva y saludable posible. Algunas de estas estrategias podrían ser:



•Estimular una convivencia positiva, donde "el hacer" sea con otros (ordenar la casa, cocinar, jugar, ayudar a los niños y niñas con las tareas escolares, mirar películas y series, leer, realizar actividad física, etc.).



•Tener espacios de soledad, que no se extiendan por mucho tiempo pero que nos permitan tener momentos solos, sin que implique aislarse o encerrarse.



•Mantener el contacto virtual con nuestros seres queridos a través de videollamadas, mensajes, redes sociales, etc.



•Aquellas personas que estén en terapia, en lo posible, continuarla de manera virtual.



Desde el Equipo de Prevención de Consumos Problemáticos de Sustancias de la Municipalidad de Suardi, se viene trabajando en diferentes ámbitos locales y con distintos actores sociales, realizando intervenciones preventivas que permitan crear ámbitos saludables, seguros y protectivos para toda la comunidad, ya que nos reconocemos como co-responsables del cuidado de nuestros niños, niñas, adolescentes, y de la comunidad toda.