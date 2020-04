Prepara un decreto para que los intendentes controlen los precios Nacionales 06 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández reveló ayer que prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la ley de defensa a la competencia y que los intendentes puedan controlar los precios y aplicar sanciones en casos de aumentos no justificados de precios.

"Estoy preparando un DNU, calculó que estará listo este lunes, para cambiar la ley de defensa de la competencia y para declarar autoridad de aplicación a los intendentes, para que puedan hacer cumplir la ley en sus distritos", anticipó.

Según puntualizó el jefe de Estado, las subas injustificadas de precios no se dieron "ni en las productoras de alimentos ni en los grandes supermercados, sino en los distribuidores y negocios de cercanía".

"Espero que ahora seamos inflexibles, porque el instrumento que necesitaban para poder actuar lo van a tener", indicó en relación a las facultades que tendrán los intendentes.

Fernández justificó la decisión de delegar esa facultad de control en los municipios, ya que para el Estado nacional resulta "muy difícil" regular la situación de los negocios de cercanía.

En otro orden, el presidente explicó que a partir del desembarco del coronavirus en el país se modificaron las prioridades de su gestión, y asuntos como la negociación de la deuda y el equilibrio fiscal pasaron "a otro plano".

"No sé si cambié yo las prioridades, el mundo cambió sus prioridades", indicó.

"Es la hora del Estado, es la hora de la inversión pública", concluyó el mandatario nacional.