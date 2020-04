Una alternativa que no favorece a Unión Deportes 06 de abril de 2020 Redacción Por Si prosperara la idea de terminar la temporada con reducidos para definir los ascensos, el Bicho Verde no estaría incluido porque no se ubica dentro de los ocho primeros en su grupo.

Al menos desde lo extraoficial, en los últimos días se viene hablando mucho entre los dirigentes del fútbol argentino, claro está por redes sociales, aplicaciones, whatsapp o todo lo válido para estos tiempos de cuarentena, donde hay que quedarse en casa.

Si bien el lunes 13 comenzarían a funcionar algunas actividades con cierta normalidad, esto parece un poco más lejano para el fútbol y los deportes en general. Además porque se menciona que los planteles tendrán que tener al menos un par de semanas para reacomodarse luego de un parate de un mes.

Por eso se han esbozado distintas situaciones para ir terminando los torneos para un calendario más acotado, aunque como estamos acostumbrados en Argentina desde hace bastante tiempo, todo es dinámico y cambia sobre la marcha.

De lo que no caben dudas, es que no habrá descensos. Pero las incógnitas radican en las categorías del ascenso.

En el caso de los certámenes que están bajo la órbita del Consejo Federal, durante el fin de semana trascendió que se sumaría a una posible definición por reducido en cuanto al Federal A, donde Unión de Sunchales es el representante de la Liga Rafaelina.

Si esto llegara a concretarse, el Bicho Verde no tendría opciones de ser parte de la definición por los ascensos porque se encuentra en la décima posición de la Zona A, y los esbozos más numerosos para la reanudación mencionan hasta el octavo clasificado. Cabe recordar que el reglamento original del torneo expuso que hasta el sexto de cada zona deben avanzar a la fase final, pero lógicamente que nadie contaba con la aparición del COVID 19.

En AFA entienden que la medida no va a conformar a todos y que va a generar polémica entre algunos equipos. La temporada es atípica. Cabe aclarar que si no se pudiera volver a jugar al fútbol hasta agosto, la decisión va a ser otra. Aunque el presidente Alberto Fernández admitió que es probable que de a poco el fútbol pueda volver, pero asegurando que no será antes de mitad de mayo. Además, remarcó que el regreso será sin público durante muchos meses, lo cual no es un tema menor para las categorías más bajas donde los clubes no tienen el aporte de la televisión.



POSIBLES OPCIONES EN EL FEDERAL

Recordemos que en esta categoría donde participa Unión de Sunchales las zonas son de 15 equipos.

Una de las posibilidades de Reducido determinaría los siguientes cruces:



ASCENSO 1

Llave 1: Güemes (1ero Zona A) vs Olimpo BB (8vo Zona B); Sportivo Las Parejas (4to Zona A) vs Ferro de General Pico (5to Zona B).

Llave 2: Sarmiento de Resistencia (2do Zona A) vs Sansinena (7mo Zona B) y Chaco For Ever (3ero Zona A) vs. Juventud Unida San Luis (6to Zona B).

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional.



ASCENSO 2

Llave 1: Villa Mitre BB (1ero Zona B) vs. Defensores de Villa Ramallo (8vo Zona A); Deportivo Madryn (4to Zona B) vs. Central Norte (5to Zona A).

Llave 2: Dep Maipú (2do Zona B) vs. Douglas Haig (7mo Zona A) y Huracán Las Heras (3ero Zona B) vs. DEPRO (6to Zona A).

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional.

Otra variante sería con los mismos ocho clasificados, pero con cruces dentro de la misma zona debido a las grandes distancias a recorrer, intentando minimizar el gasto económico.

Entonces quedarían las llaves así:

Ascenso 1: Zona A: Güemes (1) vs Def Ramallo (8); Sportivo Las Parejas (4) vs Central Norte (5); Sarmiento -Res- (2) vs Douglas Haig (7) y Chaco For Ever (3) vs Depro (6).

Ascenso 2: Zona B: Villa Mitre BB (1) vs Olimpo BB (8); Deportivo Madryn (4) vs Ferro GP (5); Dep Maipú (2) vs Sansinena (7) y Huracan las Heras (3) vs Juv Unida SL (6).



MAS REDUCIDO

La segunda opción obedece a achicar aún más el tiempo de competencia del nuevo reducido clasificando sólo los 4 primeros de cada zona para que se eliminen vía playoffs enfrentándose 1ero vs 4to y 2do vs 3ero. Para esta opción, al ser menor la cantidad de viajes y partidos, podrían enfrentarse de manera "cruzada".

Ascenso 1: Güemes (1A) vs Dep Madryn (4B); Maipú (2B) vs Chaco For Ever (3A).

Ascenso 2: Villa Mitre BB (1B) vs Sportivo Las Parejas (4A) y Sarmiento -Res- (2A) vs. Huracán Las Heras (3B).