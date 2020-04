Guerrieri y Girolami en las carreras virtuales Deportes 06 de abril de 2020 Redacción Por El WTCR propone una para este lunes

Los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami, junto con Thiago Monteiro y Attila Tassi aceptaron la invitación para competir en la miniserie de cuatro carreras, que también contará con pilotos profesionales de carreras de simulación para ayudar a llenar el vacío antes del inicio de la temporada. Los cuatro competirán en versiones virtuales de sus autos de la temporada WTCR 2019.

La iniciativa de juego, que fue creada por Eurosport Events y su socio de eSports RaceRoom, fue bien recibida por Honda como una forma de recompensar e interactuar con los fanáticos de WTCR durante una espera sin precedentes para la acción en pista, como consecuencia del Covid- 19.

La carrera de apertura será este lunes (6 de abril) desde las 7:30 p.m. en una versión virtual del circuito de Hungaroring, que era el encargado de organizar la apertura de la temporada de WTCR en la vida real. Las carreras se podrán ver en los canales de Facebook y YouTube de WTCR.

Néstor usa regularmente su simulador doméstico para prepararse para los eventos de WTCR y, aunque actualmente se encuentra en Argentina, recibió un simulador el mes pasado y ha estado practicando desde entonces. "Creo que es una muy buena iniciativa de RaceRoom y de WTCR, especialmente para los fanáticos. Merecen tenernos compitiendo, para ellos, para los patrocinadores y para Honda. Creo que es una muy buena manera de comenzar la temporada, incluso si no pudiéramos comenzar en la vida real. Esto crea algo de diversión para ellos, así que estoy feliz de devolverles algo a los fanáticos. Tener la oportunidad de practicar así es la manera perfecta de seguir entrenando y mantenerse alerta", opinó "Bebu".

Su compañero de equipo de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Esteban Guerrieri, quien fue subcampeón en 2019, está decidido a aprender los "trucos" de la plataforma RaceRoom para maximizar su rendimiento: "Cuando compito, no me importa contra quién es, solo me importa hacerlo lo mejor posible. Siempre creo que la seriedad y el enfoque que se pone en práctica también son transferibles a la competencia, por puntos, por un campeonato, así que creo que un simulador es una muy buena manera de poner esto en práctica. Se necesitan muchas horas para sacar las habilidades del motor; es similar, pero nunca es lo mismo: hay trucos que probablemente no se transfieren completamente a la vida real, así que tengo que aprender", reconoció Esteban.