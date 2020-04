Sabatini no es optimista para este año Deportes 06 de abril de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO NA CONSCIENTE./ No sólo puso en duda el tenis.

BUENOS AIRES, 6 (NA) - La mejor tenista de la historia argentina, Gabriela Sabatini, exteriorizó ayer sus "dudas" sobre la reanudación de la actividad deportiva y señaló que ve "difícil" que se pueda realizar algún evento "en los próximos meses" debido a la pandemia del nuevo coronavirus que mantiene en vilo al mundo.

"En los próximos meses veo difícil que se pueda hacer algún evento deportivo", sostuvo Sabatini en declaraciones radiales, y añadió sobre la temporada 2020: "Tengo mis dudas de que se pueda hacer algo este año en el tenis".

En la misma línea, la ex deportista consideró: "Hay que intentar evitar que se junte mucha gente y en todos estos eventos pasa eso". A su vez, resaltó la importancia de "mantenerse en casa y preservar la salud" durante la cuarentena, mientras que continuó: "Hay que pensar en el momento y hacer las cosas bien. Ser responsables, porque esa es la mejor manera de ayudarnos entre todos". "Pensando en los profesionales, a mí también me estaría comiendo la cabeza porque no podría pegarle a la pelota, ni tampoco practicar. Pero ahí es donde uno debe calmarse, resetear todo otra vez y decir que estamos todos en la misma, no hay nada que se pueda hacer", finalizó la ex tenista.

Sabatini, quien fue incluida en el Salón Internacional de la Fama del Tenis en 2006, disfrutó de una destacada carrera como jugadora, siendo campeona de single del US Open 1990 y dobles de Wimbledon 1988, misma temporada en la que obtuvo la medalla de plata en el single de los Juegos Olímpicos de Seúl. Se retiró en 1996 con 27 títulos en individuales y 14 en dobles, al tiempo que alcanzó el puesto número 3 en el ranking mundial WTA.



EL US OPEN SIGUE EN PIE

A los minutos que Wimbledon comunicó la cancelación que su edición 2020, la organización del US Open anunció que sigue con planes de organizar el Grand Slam estadounidense.

"Entendemos las circunstancias únicas que enfrenta el All England Lawn and Tennis Club y el razonamiento detrás de la cancelación de Wimbledon 2020. En este momento, la USTA (United States Tennis Association) planea organizar el US Open tal como estaba programado y continúa con los planes para el torneo. La USTA está monitoreando los cambios producidos por la pandemia del COVID-19 y se prepara para todas las contingencias. También nos apoyamos en el Grupo de Asesoramiento Médico de la USTA, así como también en el gobierno para asegurarnos que tenemos un entendimiento de la situación. Las decisiones tomadas por la USTA en relación al US Open serán en base a la salud y el bienestar de nuestro jugadores, fanáticos y todos los involucrados en el torneo", publicó la USTA en Twitter.