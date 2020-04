Hoy, reunión virtual del Consejo Consultivo Social Locales 06 de abril de 2020 Redacción Por Se llevará a cabo desde las 12 informando sobre la situación sanitaria ante la pandemia del COVID-19, las acciones preventivas que se están ejecutando y las acciones que serán necesarias a futuro para contener la economía global y local que se ven afectadas, estarán como ejes de este encuentro.

FOTO ARCHIVO AMALIA GALANTI. Secretaria de gobierno y participación ciudadana.

Este lunes desde las 12 se desarrollará un nuevo encuentro del Consejo Consultivo y Social, este espacio integrado por representantes del Estado local, organismos de otros niveles del Estado e instituciones intermedias, de manera virtual para cumplir con el distanciamiento social.

“Hemos convocado al Consejo Consultivo Social para una reunión virtual, ya que estamos atravesando momentos difíciles, de gran incertidumbre, donde se pone en juego la salud de todos y donde se ve afectada también la economía, a nivel global y local”, señaló la secretaria de gobierno y participación ciudadana, Amalia Galanti.

La funcionario explicó que el escenario que se presenta a raíz de lo que significa esta pandemia mundial de coronavirus, supone un compromiso y responsabilidad mayor por parte de todos y por eso esta convocatoria.

“Es un escenario nuevo, el Estado en sus tres niveles de gobierno asume el rol de liderazgo y conducción, pero las respuestas no pueden llegar desde ese solo lugar. Por eso se ha convocado a todas las instituciones para poner en discusión cómo transitamos este momento y para pensar también en el futuro”, resaltó Galanti.

La secretaria de gobierno valoró la construcción de este espacio y al respecto señaló que “en Rafaela es un espacio ya consolidado, el Consejo Consultivo nació con la crisis de 2001 y se sostuvo con diálogo y articulación permanente. Para nosotros el trabajo en red no es nuevo, lo llevamos adelante desde hace años. Un claro ejemplo lo vimos con la apertura de los Bancos del pasado viernes. Rafaela fue modelo para otras ciudades que luego adoptaron las mismas medidas. Eso se logró porque nos sentamos todos los involucrados y pensamos en conjunto con las entidades bancarias y con la Junta Municipal de Protección Civil, cuál era la mejor manera de trabajar preservando la salud de todas las personas que iban a concurrir; nos anticipamos a lo que suponíamos iba a suceder”.

Además Galanti manifestó que “lo ha dicho el Papa Francisco y también nuestro presidente, tenemos que estar juntos y unidos porque nadie se salva solo”.

Sobre la reunión de este lunes al mediodía, sostuvo que: “el objetivo del encuentro, será precisamente brindar un informe de las medidas y acciones que llevamos adelante desde el Gobierno local, coordinadas muchas de ellas con el Gobierno provincial y nacional, para dar lugar a las instituciones para que expongan la realidad de sus sectores y las propuestas de trabajo. No se trata de hacer solo un diagnóstico de la situación sino de adelantarnos con un plan de acción para lo que serán los próximos días y meses”.

También resaltó sobre el trabajo articulado que “cada uno, individualmente, tiene una gran responsabilidad: respetar el aislamiento, quedarse en casa, mantener distancia, cuidar la higiene de manos principalmente. Pero trabajar en red, articulando y sumando el aporte de todas las instituciones, va a ser fundamental para lo que se viene”, finalizó Amalia Galanti.