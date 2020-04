"La reducción fue de común acuerdo" Deportes 06 de abril de 2020 Redacción Por SUPERLIGA, RACING

FOTO ARCHIVO NA VICTOR BLANCO

BUENOS AIRES, 6 (NA) - El presidente de Racing, Víctor Blanco, reveló ayer que el plantel de la "Academia" tomó la decisión de "bajarse los sueldos" en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, e informó que la iniciativa "rige a partir de abril".

"El plantel tomó la medida de bajarse los sueldos. Estamos al día con los contratos. Nosotros no impusimos esta medida sino que se dio de común acuerdo", señaló Blanco en diálogo con Radio La Red.

En tanto, detalló que "el salario de marzo se cobra entero, a partir de abril rige el descuento", que no incluiría a las jugadoras del equipo femenino de fútbol ni a los juveniles que cobran el monto establecido para los primeros contratos. "El club sigue funcionando a puertas cerradas, tenemos los mismos gastos de siempre. Esto nos perjudica al no contar con los ingresos normales", argumentó el mandatario del elenco de Avellaneda.

En cuanto a la reanudación de la actividad del fútbol argentino, sostuvo: "No hay una fecha, pero no creo que sea antes de mayo. Los jugadores necesitarán ponerse bien físicamente para volver a competir". "Veremos si la Copa de la Superliga se termina o no. Hay mucha incertidumbre por lo que va a pasar en el futuro no muy lejano", dijo Blanco. Y añadió: "El tema de los descensos me parece que estaba bien programado. Si hay que suspenderlos, no tendría problema, pero luego debería seguir de la misma manera".

En un comunicado oficial, Racing informó este viernes la decisión a la que llegó con el plantel profesional, que se encuentra sin actividad desde que la AFA decidió parar la Copa Superliga que se estaba disputando. "En el contexto de la pandemia de coronavirus que impide el normal desarrollo de la actividad futbolística programada, el club estableció un acuerdo con el plantel profesional masculino y el cuerpo técnico para una reducción en las compensaciones fijadas en los contratos hasta que se reanuden las tareas de manera regular", expresó la entidad albiceleste.

En tal sentido, agregó que el cese de las actividades del fútbol derivó en "extremas complicaciones económico- financieras". "Con el espíritu de proteger los ingresos y garantizar la estabilidad y continuidad de todos los trabajadores de la institución, el acuerdo prevé una reducción salarial importante sobre los ingresos contractuales de los jugadores y cuerpo técnico partir del mes en curso", explicó.