El descargo de Sergio Palazzo

06 de abril de 2020

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, remarcó ayer que "si ponen tres millones de personas en la calle, después no le echen la culpa a los bancarios", haciendo alusión a los conflictos sucedidos el pasado viernes.

"Ojalá algún día dejen de echarnos la culpa a los bancarios. Si ponen tres millones de personas en la calle, van a ir a cobrar. Por costumbre y porque tienen miedo de que no haya plata", expresó el sindicalista.

"Algunos se dedicaron a hacer una cacería mediática con los bancarios. A nosotros nos dijeron que abramos el viernes y ahí estuvimos. Sí, dijimos, que no era necesario abrir el banco el sábado y el domingo, porque la gente va el día de cobro", subrayó.

En ese sentido, indicó que "este fin de semana, que los bancos estuvieron abiertos como medida excepcional para los jubilados, la situación estuvo muy tranquila y en algunos bancos prácticamente no hubo movimientos".

"La gente va el día de cobro. El miércoles cobran los jubilados de la mínima y va a pasar lo mismo que el viernes", expresó.

Y agregó: "Será más ordenado porque los municipios pondrán sillas y cortarán las calles, pero va a haber tres millones de personas en las calles".

Palazzo había señalado el viernes, tras las largas colas formadas por jubilados y beneficiarios sociales y ante el peligro de propagación de coronavirus que eso puede generar, que "el 70 por ciento de las personas que fueron al banco tenían tarjeta para retirar la plata en cajeros automáticos".

También había indicado que "es necesario que se tome más personal en los bancos para los puestos de caja en los días de pago" y sostuvo que "es importante coordinar el orden de los pagos de haberes".