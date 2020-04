Recolección de residuos domiciliarios por Semana Santa Locales 06 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Esta semana, la Municipalidad de Rafaela brindará los servicios esenciales con normalidad, a excepción del día miércoles que no se realizará la recolección de residuos domiciliarios. Es por ello que, la recolección se desarrollará del siguiente modo: lunes y jueves de 20 a 21 se deben sacar los residuos recuperables. Martes, viernes y domingo deben sacarse los no recuperables (biodegradables) o de cocina.

Por otra parte, se recuerda a los vecinos que la recolección de patios no se realizará hasta nuevo aviso. Se solicita evitar la generación excesiva de desechos a causa de la limpieza y el orden de los hogares, debido a que los servicios se encuentran con horarios y frecuencias reducidas por la emergencia sanitaria.

El Complejo Ambiental continúa abriendo sus puertas para empresas y grandes generadores habilitados a trabajos, pero con horario reducido: de 7 a 13, de lunes a sábado.

Recordamos que debido al período de aislamiento social y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, el Eco Punto, ubicado frente al Cementerio Municipal, permanecerá cerrado hasta el 12 de abril, inclusive. Está prohibido arrojar residuos fuera del establecimiento y quien lo haga será doblemente multado: por violar la cuarentena y por faltar a la higiene urbana.