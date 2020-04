Acusan al secretario de Energía de violar la cuarentena en Oberá Nacionales 05 de abril de 2020 Redacción Por El funcionario nacional quedó envuelto en una polémica.

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El secretario de Energía, Sergio Lanziani, se vio ayer envuelto en un escándalo al ser encontrado en la casa de su pareja en la ciudad misionera Oberá, en el marco de un allanamiento por una denuncia de supuesta difusión de noticias falsas y lo acusan de violar la cuarentena obligatoria.

El procedimiento fue realizado por las fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones en la casa de la pareja del funcionario nacional, Alicia Arruda, a partir de una denuncia por la supuesta difusión de noticias falsas desde ese lugar, a la que se agregó una acusación por presunta violación de la cuarentena.

Fuentes de la Secretaría de Energía consultadas por NA aseguraron que Lanziani "no violó la cuarentena porque él es funcionario nacional, personal jerárquico, y está exceptuado" y remarcaron además que "en la denuncia en ningún momento se habla de la cuarentena", al tiempo que vincularon el allanamiento con una "causa política".

También señalaron que más allá de su condición de funcionario "viajó de Buenos Aires a Posadas y de ahí a Oberá, previo a la cuarentena obligatoria y está en la casa de su pareja desde ese momento", al tiempo que agregaron que salió del lugar "una sola vez" por una cuestión relacionada al cuidado de la salud de uno de sus hijos.

El procedimiento policial estuvo a cargo de la División de Cibercrimen de Misiones que determinó que desde el domicilio de Arruda se difundieron "noticias falsas" sobre un supuesto caso de coronavirus y que desde el perfil de Facebook de la pareja del funcionario se convocó a un "cacerolazo".

Esa causa judicial fue la que motivó el allanamiento en el cual las fuerzas de seguridad encontraron a Lanziani, en una supuesta violación de la cuarentena obligatoria que fue negada de plano por las fuentes la Secretaría de Energía.

Además, indicaron que ni Lanziani ni su esposa fueron detenidos, aunque le secuestraron una computadora y un teléfono celular del funcionario, pese a que "la justicia provincial no puede incautar bienes, solo la Justicia Federal", según indicaron en la Secretaría.

Consultados por NA, en el entorno del funcionario calificaron como una "causa política" al expediente judicial que motivó el allanamiento vinculada a un supuesto conflicto de índole local, entre Lanziani y otros dirigentes del Frente Renovador de la Concordia (oficialismo misionero) con el ex gobernador Carlos Rovira.

De acuerdo a esta versión, la supuesta interna política tiene que ver con que Lanziani y otros dirigentes "incumplieron la orden de Rovira de no apoyar a ninguna de las listas electorales nacional en 2019, ni la de (Mauricio) Macri ni la de (Alberto) Fernández".

El secretario de Energía apoyó públicamente en Misiones la boleta nacional y provincial del Frente de Todos y, según su entorno, "Rovira nunca se lo perdonó".