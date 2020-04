Ya suman 1.451 las personas infectadas por el virus y 43 los fallecidos en el país Nacionales 05 de abril de 2020 Redacción Por Un hombre de 73 años murió y 98 personas fueron diagnosticadas con coronavirus, con lo que totalizan 43 las muertes y 1.453 los casos positivos desde el inicio de la pandemia en la Argentina.

FOTO TELAM ANALISIS. Un profesional evalúa muestras en un laboratorio.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Una persona de 73 años falleció ayer en la provincia de Buenos Aires y 98 nuevos casos de pacientes con coronavirus se confirmaron, por lo que la cifra de infectados con el virus en el país asciende a 1.451, y las víctimas hasta el momento son 43 según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Este sábado se registró la muerte de un hombre residente de la provincia de Buenos Aires, que estaba internado en el Hospital Durand y luego fue derivado a una clínica de la localidad de Caseros por PAMI. Además, fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, informaron que el hombre padecía hipertensión arterial.

En tanto, según el último informe de la cartera de Salud, del total de enfermos confirmados este sábado, 34 son de la Ciudad de Buenos Aires, 26 de la provincia de Buenos Aires, 8 de Chaco, 3 de Córdoba, 2 de La Rioja, 4 de Neuquén, 5 de Río Negro, 5 de Santa Fe, 1 de Santa Cruz, 1 de Santiago del Estero, 1 de Tucumán, y 8 de Tierra del Fuego.

Del total de los casos registrados en el país hasta este sábado, 674 (46,4%) son importados, 490 (33,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, mientras que 119 (8,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Este sábado por la mañana, en el reporte diario sobre la situación de la pandemia en el país, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se refirió a lo ocurrido el viernes en las entidades bancarias de todo el país, en donde se pudo ver a miles de jubilados haciendo largas filas para cobrar, y sostuvo que "no se rompió la cuarentena" y explicó que "la situación de Argentina no es igual que en otros países del mundo donde la circulación del virus es más intensa".

"A partir de lo vivido ayer surgió que se rompió la cuarentena y que eso es un riesgo grande porque va a haber un brote, pero desde el punto de vista sanitario hay muchas cosas puntuales para aclarar, por ejemplo, que la situación de Argentina no es igual que en otros países del mundo, no es la misma que en Europa donde la circulación del virus es muy intensa. Nosotros tenemos más de 1.300 casos confirmados pero tenemos un porcentaje importante de casos negativos", indicó la funcionaria.

En tanto, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, comentó durante el reporte, que del total de casos confirmados el 43% son mujeres y el 57% hombres.

Costa detalló también que a la fecha, el total de personas dadas de alta es de 279 y que 86 pacientes permanecen internados en terapia intensiva.

Mientras que las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio los 45 años.

Este viernes, se conoció la muerte de un hombre de 65 años residente de la provincia de Tucumán; de una mujer de 53, del partido bonaerense de San Miguel; y de dos hombres también de Buenos Aires, de 72 y 87 años.