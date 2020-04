Cuál es la fecha límite para completar la Champions Deportes 05 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Una de las grandes incógnitas en el mundo del fútbol es saber si se podrán completar los torneos que estaban en curso antes que la pandemia mundial de coronavirus les pusiera un freno. Y uno de los certámenes más esperados por los fanáticos es la Champions League, el certamen de clubes más prestigioso del mundo.

Al respecto, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha confirmado cuál es la fecha límite para completar este certamen y dio algunos detalles sobre el futuro de todas las competiciones europeas en la presente temporada. “El 3 de agosto debe estar acabada la Champions”, declaró en una entrevista con la cadena alemana de televisión ZDF.

En diálogo con el medio germano, Ceferin también brindó un panorama de lo que podría suceder con los torneos: “Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. La situación es extraordinaria. Podremos jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales, a la misma hora, debemos ser flexibles.”

De todas formas, el mandamás de la UEFA explicó que no van a apresurarse en reanudar la actividad y cuidarán la salud de los futbolistas. “La única decisión equivocada sería jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados, árbitros...Pero si es seguro y la salud no está en peligro no veo problema. El deporte trae energía, necesitamos el deporte. La gente está nerviosa y ansiosa. El fútbol es una industria seria, importa a las personas, aunque los superstars en estos momentos son los médicos y las enfermeras”, destacó.

Sobre el abanico de posibilidades que hay para resolver la temporada, Aleksander Ceferin comentó que el organismo que dirige trabaja para manejar varias opciones: “Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una ‘final a ocho’ o una ‘final a cuatro’. Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión, el fútbol es lo que la gente quiere.”