Hay circulación, pero con menor intensidad

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó ayer que lo ocurrido este viernes en las entidades bancarias de todo el país, en donde se pudo ver a miles de jubilados haciendo largas filas para cobrar, "no significa que se haya roto la cuarentena" y que "la situación de Argentina no es igual que en otros países del mundo donde la circulación del virus es más intensa".

La funcionaria nacional comentó que tras el episodio ocurrido este viernes en los bancos surgieron muchas preguntas y preocupaciones en el Gobierno nacional, ya que "es la primera vez que el mundo está saliendo de una cuarentena, que las sociedades salen de una cuarentena, que las instituciones están organizado una salida y que los medios están viviendo esta situación".

"A partir de lo vivido ayer surgió que se rompió la cuarentena y que eso es un riesgo grande porque va a haber un brote, pero desde el punto de vista sanitario hay muchas cosas puntuales para aclarar. La situación de Argentina no es igual que en otros países del mundo, no es la misma que en Europa donde la circulación del virus es muy intensa. Nosotros tenemos más de 1.300 casos confirmados pero tenemos un porcentaje importante de casos negativos", sostuvo la funcionaria durante la comunicación del reporte diario sobre el avance de la pandemia de coronavirus en el país.

Además, Vizzotti se refirió al papel de los medios de comunicación en está situación y dijo que "en esta salida de la cuarentena el rol de los medios es muy importante para informar activamente".

"Muchas personas están viendo la televisión y mostrarle imágenes de preocupación en forma permanente sin una herramienta para que la gente pueda saber qué hacer nos parece que puede ser contraproducente", indicó.

La funcionaria comentó que hay dos países lograron achatar la curva y en esos países el aislamiento social duró cinco semanas. Y ante la situación que se vivió ayer (viernes), Vizzoti sostuvo que la misma "merece una reflexión y el primer paso para poder mejorar es ponerlo en palabras y el presidente tuvo su palabra y lo expresó como inadmisible".