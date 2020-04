Con mayor organización y menor cantidad de gente, los bancos atendieron a jubilados

BUENOS AIRES, 5 (NA).- Jubilados y pensionados volvieron a realizar ayer largas filas en las entidades financieras para cobrar, aunque en un clima de mayor organización y menor concurrencia tras el caos generado el viernes en diferentes puntos del país.

En lugares con mayor cantidad de gente, se cerraron las zonas cercanas a los bancos y las Fuerzas de Seguridad sólo autorizaron el paso de jubilados y pensionados con DNI terminados en 0 y 1, en línea con lo estipulado con el cronograma oficial.

Luego de la multitud que se presentó el día anterior en pleno distanciamiento social obligatorio, por disposición del Banco Central las sucursales operarán hasta el miércoles inclusive en un horario extendido, de 10:00 a 17:00 en Capital y Gran Buenos Aires.

Según el gremio bancario, "el 70, 80 por ciento" de las sucursales "no tenían ni diez personas en las filas" en la segunda jornada de cobros.

"Los informes que están mandando indican que prácticamente no hay nadie en los bancos, salvo en lugares que pagaban jubilaciones provinciales, además de toda la carga de ANSeS", argumentó el titular del sindicato, Sergio Palazzo.

Además, subrayó que "era sabido que no iba a haber tanta actividad estos dos días porque la gente se agolpa cuando tiene un vencimiento".

Por su parte, este sábado, el presidente Alberto Fernández consideró que lo ocurrido se trató de "un episodio", aunque reconoció: "Tengo la impresión de que, evidentemente, alguien hizo mal las cosas. No cabe ninguna duda y por eso mi malestar".

El jefe de Estado reveló que en la reunión mantenida con autoridades del Banco Central y ANSeS tras el desborde le advirtió a los funcionarios que "no puede volver a pasar" lo del viernes y admitió que lo ocurrido puso "en peligro" el "esfuerzo" durante la cuarentena.

Las entidades financieras continuarán con la atención a lo largo del domingo, mientras integrantes de la oposición ya le solicitaron al Banco Central que la actividad se extienda también durante Semana Santa.



El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, destacó ayer que "el 70, 80 por ciento" de las sucursales "no tenían ni diez personas en las filas" en la segunda jornada de cobros de jubilaciones y asignaciones para quienes no cuentan con tarjeta de débito. Según sostuvo, "era sabido que no iba a haber tanta actividad estos dos días porque la gente se agolpa cuando tiene un vencimiento".

"Vengo diciendo hace un rato que podía pasar porque la gente va el primer día y no va a los cajeros automáticos", argumentó Palazzo.

"Vengo diciendo hace un rato que podía pasar porque la gente va el primer día y no va a los cajeros automáticos", argumentó Palazzo.

En diálogo con Radio Con Vos, el gremialista estimó: "Bajo este criterio de conductas ir el primer día, seguramente el 8 de abril, cuando comience el pago de jubilados de abril, también se va a producir que haya mucha gente de esa edad en la calle".



La diputada nacional Graciela Ocaña pidió al Banco Central que las entidades financieras trabajen durante Semana Santa para garantizar los cobros y evitar aglomeraciones. "Los bancos deben ser colocados dentro de los servicios esenciales", sostuvo la legisladora del PRO, quien enfatizó: "Los jubilados viven al día, necesitan el dinero. No es que por ser malos rompieron la cuarentena. Fue por necesidad".

Subrayó que hay una "responsabilidad política" por las extensas filas en los bancos de todo el país. Indicó que le solicitó a la autoridad monetaria que los bancos "trabajen jueves y viernes santo, o al menos el jueves para poder dar respuesta a toda la situación que se dio".

Ocaña precisó que, según datos oficiales, "de cada tres jubilados sólo uno usa tarjeta de débito". "Hay que recordar que en esta terrible situación que se vivió es un paso atrás del esfuerzo que veníamos haciendo con la cuarentena", criticó la diputada opositora y afirmó que "debe haber racionalidad".