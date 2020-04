¿Emisión de cuasimonedas? Locales 05 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El gobernador Omar Perotti advirtió ayer que la emisión de una cuasimoneda "es una alternativa que se analiza" ante un potencial escenario de iliquidez para hacer frente al pago de salarios y otros compromisos del sector público. El mandatario se mostró preocupado por la caída de la recaudación de impuestos provinciales y reconoció que las provincias están pidiendo "una colaboración a la Nación", por vía de una mayor emisión monetaria.

Tres días después de obtener de la Legislatura la autorización para tomar deuda por $ 37 mil millones, con el fin de reforzar la caja, y de otros $ 15 mil millones para atender la lucha contra el coronavirus, Perotti direccionó su pedido de plata al gobierno nacional. "Aquí hay una instancia de emisión monetaria que debe ayudar a las provincias, si esa emisión no se puede garantizar, puede ocurrir lo que ocurrió en 2001, cuando se implementaron las cuasimonedas", dijo durante una entrevista con Radio Dos.

En los meses previos al estallido de la convertibilidad, más de una veintena de provincias emitió bonos para pagar sus gastos y, a la vez, recaudar impuestos. El mismo gobierno nacional también instrumentó las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop). Cabe recordar que en el régimen de paridad estricta con el dólar no estaba permitido legalmente emitir pesos sin respaldo. Hoy no existe esa limitación.

Santa Fe no emitió bonos en aquel momento pero Perotti recordó que aquella "fue una alternativa interesante porque permitió pagar sueldos". El gobernador, uno de los interlocutores privilegiados por el presidente Alberto Fernández en el universo de mandatarios provinciales, se sumó a una discusión que hasta ahora habían venido planteando algunos intendentes del Gran Buenos Aires.