Kobe Bryant entrará al "Salón de la Fama"

Kobe Bryant es el nombre más destacado de la promoción 2020 del Basketball Hall of Fame, en la que también están Kevin Garnett y Tim Duncan.

Los tres jugadores entrarán en el "Salón de la Fama" en la ceremonia oficial, que tendrá lugar el fin de semana del 28 al 30 de agosto en Springfield.

Bryant, la emblemática figura de Los Angeles Lakers fue elegido en el puesto 13 del Draft de 1996 y en la franquicia californiana que jugó un total de 20 temporadas.

Consiguió cinco anillos de campeón de la NBA, un galardón de MVP de la temporada y dos MVPs de las Finales. Además fue seleccionado para el All-Star Game en 18 ocasiones y se llevó el MVP en cuatro de ellas. También fue campeón olímpico en dos ocasiones con Estados Unidos.

Kevin Garnett, al igual que Kobe Bryant, llegó a la NBA directamente desde el instituto. Desembarcó en el baloncesto profesional en 1995, cuando los Minnesota Timberwolves lo escogieron en el puesto número 5.

Marcó un antes y un después en la franquicia de Minneapolis, donde jugó entre 1995 y 2007, logrando en ese período un premio de MVP y otro de MVP del All-Star Game antes de cambiar de aires y marcharse a los Boston Celtics.

En el equipo del trébol consiguió su ansiado anillo de campeón de la NBA en 2008. Después de dos años en los Brooklyn Nets, donde llegó traspasado en 2013, regresó a Minnesota para retirarse con el uniforme del equipo que le otorgó la posibilidad de ser jugador profesional.

Por su parte, Tim Duncan tiene motivos para presumir de ser uno de los mejores ala-pivots de todos los tiempos. Sus 19 temporadas en la NBA, todas ellas en los San Antonio Spurs después de ser elegido en el 1 del Draft de 1997, se resumen en cinco títulos, dos galardones de MVP de la temporada y tres distinciones como MVPs de las Finales.

Si a esto le sumamos un premio de Rookie of the Year y 15 selecciones para el All-Star Game, poco más se puede señalar para justificar la presencia del ex número 21 de los Spurs en la promoción 2020 del "Salón de la Fama".

El jugador nacido en las Islas Vírgenes, junto al francés Tony Parker y al argentino Emanuel Ginobili, conformaron el trío con mayor cantidad de victorias en toda la historia de la NBA.

Los méritos de Rudy Tomjanovich no son solo por su carrera como entrenador, sino también como jugador. Los San Diego Rockets lo eligieron en el puesto 2 del Draft de 1970 y realizó la totalidad de su carrera en esa franquicia, que se transformaría en Houston Rockets, donde jugó hasta su retiro, en 1981.

Dos años después, con cinco participaciones en el All-Star Game, empezó su carrera como asistente en los Houston Rockets y en 1992 tomó las riendas, como head coach, para lograr dos títulos consecutivos de la NBA.

Tamika Catchings tiene credenciales de sobra. Fue campeona NCAA (1998), campeona y MVP de las Finales de la WNBA (2012), MVP de la WNBA (2011), Rookie of the Year (2002) y cinco veces Mejor Defensora, en las temporadas 2005, 2006, 2009, 2010 y 2012.

Además de contar con 10 presencias en el All-Star Game y una carrera de 15 años en las Indiana Fever. Todo esto sin olvidar sus cuatro medallas de oro olímpicas y sus dos títulos mundiales con el equipo de Estados Unidos.