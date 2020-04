Fondo de rescate europeo daría créditos por 240 mil millones

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El fondo de rescate de la Unión Europea podría ofrecer cerca de 240 mil millones de euros para ayudar a los países miembros que sufrieron las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus, subrayó el presidente del Eurogrupo, el portugués Mário Centeno.

El también ministro de Finanzas de Portugal señaló que ese monto sería puesto a disposición mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM), un organismo creado en la crisis financiera de 2012 para ayudar a salvar a la eurozona ofreciendo líneas de vida crediticias a los estados miembros.

Centeno, que preside el Eurogrupo, el conjunto de países que tienen como moneda común al euro, señaló en declaraciones a varios medios del Viejo Continente que cualquier línea de crédito debería estar diseñada para ayudar, no empeorar las cosas para aquellos que necesitan ayuda.

"Un préstamo no debe aumentar el sufrimiento económico y social", remarcó el funcionario lusitano, en alusión a las condiciones de ajuste que suelen incluir los empréstitos del ESM.

De todos modos, el ministro de Finanzas de Portugal reconoció que habría alguna "forma de condicionalidad", aunque aclaró que "el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) está listo para disociar sus líneas de crédito de la lógica de la crisis de la deuda soberana".

El próximo martes se llevará a cabo una reunión de los países que integran la Unión Europea para intentar acordar una estrategia común para reconstruir el tejido económico y productivo del Viejo Continente, que se vio gravemente golpeado por la pandemia de coronavirus.

Una semana atrás, los mandatario no había logrado llegar a un acuerdo para definir una política en este sentido debido a las diferencias sobre cómo se debe financiar el plan de créditos.