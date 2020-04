La Corte Suprema de Santa Fe aportará el 50% de sus salarios para la emergencia Locales 05 de abril de 2020 Redacción Por La resolución que fue dictada este viernes por el máximo tribunal de Justicia de la Provincia también invita a magistrados y funcionarios a adherir a la medida. En tanto, los ministros de la Corte Suprema de la Nación donarán el 25% de sus salarios al Hospital Muñiz.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso el viernes que el 50% del sueldo básico correspondiente a la liquidación del mes de abril de sus miembros, lo que incluye al Procurador General, sea destinado como aporte solidario a solventar gastos vinculados a la emergencia sanitaria con motivo de la Pandemia Coronavirus - COVID 19.

La resolución invita a todos "los/as magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial incluyendo en este último grupo a los/as Jueces/zas Comunitarios de las Pequeñas Causas, Oficiales de Justicia, Jefes de Departamento y Jefes de División inclusive a adherir a la medida".

El Alto Tribunal aclara que no puede imponer descuento o afectación alguna a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, por lo que se los ha invita a que adhieran voluntariamente a contribuir solidariamente. En tal sentido, los fondos resultantes del aporte dispuesto deberán ser aplicados a reforzar partidas presupuestarias destinadas a salud pública, identificando tal aporte con cargo a la emergencia sanitaria actual. Para ello, el Alto Cuerpo dispuso que la

Secretaría de Gobierno instrumente las tareas inherentes para la materialización del destino de los fondos conforme lo resuelto.

Asimismo, el Poder Judicial de Santa Fe destacó que "ha venido adoptando acciones tendientes a enfrentar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 en consonancia con las disposiciones sancionadas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial; comprendiendo la situación económico financiera que se atraviesa". En este contexto, subrayó que "esta Corte no puede ser ajena al actual contexto de emergencia que todos los argentinos nos encontramos atravesando, ni dejar de contribuir a los esfuerzos de la sociedad en su conjunto".



JUECES DE LA CORTE NACIONAL

DONARAN EL 25% DE SALARIOS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió reducir en un 25 por ciento la remuneración de sus integrantes y destinar esos fondos al Hospital Francisco J. Muñiz "para la adquisición de los bienes o insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria". Así lo comunicó este viernes a última hora el máximo tribunal, a través de una acordada publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).

La resolución que lo dispuso expresa que, "si bien el Estado ha adoptado medidas a nivel nacional, provincial y municipal para afrontar la emergencia sanitaria, es necesario -dada la magnitud de la crisis- que ese esfuerzo sea complementado con todas las contribuciones personales y de la sociedad civil que sean posibles".

En ese sentido, la acordada también destaca que "un área en que ese esfuerzo es crítico es el sistema de salud y, en particular, los hospitales públicos". Por eso, los ministros de la Corte estimaron "conveniente realizar un aporte voluntario de un porcentaje de sus remuneraciones para contribuir con la adquisición de bienes o insumos que se estimen necesarios ante la emergencia y destinarlos a la Cooperadora del Hospital Francisco J. Muñiz Asociación Civil".

A la vez, decidieron que podrán disponer la extensión de la medida en los meses siguientes en caso de que las necesidades así lo exigiesen. La resolución lleva las firmas del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y de los jueces Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Si bien Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti no suscribieron el documento, aclararon que estaban de acuerdo con la medida. De esta forma, la Corte Suprema se sumó a las iniciativas de distintos sectores de la política y de la justicia que decidieron donar parte de sus remuneraciones para el sistema sanitario, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.