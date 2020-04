Fernández reconoció que "alguien hizo mal las cosas" Nacionales 05 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El presidente Alberto Fernández evaluó ayer que no "cabe ninguna duda" de que "alguien hizo mal las cosas" para que se genere desborde en los bancos, mientras admitió que la situación le causó "malestar".

"Fue un episodio y creo que eso hoy no va a pasar", confió el primer mandatario en el inicio de la segunda jornada de cobro de jubilaciones y beneficios sociales para quienes no cuentan con tarjeta de débito.

Sin embargo, reconoció: "Tengo la impresión de que, evidentemente, alguien hizo mal las cosas. No cabe ninguna duda y por eso mi malestar".

Rechazó que, tras lo sucedido el viernes, algún funcionario le haya presentado la renuncia y argumentó: "Estamos trabajando mucho, no estamos pensando en renunciar".

"Lo que es importante es que todo tengamos en cuenta la importancia de la cuarentena", insistió y se lamentó por las extensas filas en pleno aislamiento social: "Pucha, todo este esfuerzo en un día lo ponemos en peligro".

Al analizar que fue un conjunto de factores lo que provocó la multitud en las entidades financieras, estimó: "Creo que también pasó que todo esto se difundió vía gráfica y los diarios están vendiendo muy poco".

"Hubo un acto de confianza porque todos creemos que todos entendemos de qué se trata la cuarentena", apuntó Alberto Fernández, quien subrayó que "la improvisación fue no haber tenido en cuenta que esa gente existe".

En diálogo con Radio Mitre, criticó que había un cronograma de cobro dispuesto por la ANSeS y no fue "respetado por la gente".

"Muchos abuelos ven lo bancos abiertos y dijeron ´vamos a cobrar la jubilación´", enfatizó y puntualizó: "Mandamos a su casa a lo que no les toca cobrar".

Dio a conocer que en la reunión mantenida el viernes por la noche con autoridades del Banco Central y ANSeS, el primer mandatario alertó que lo del viernes "no puede volver a pasar".

"Se mezcló gente que cobraba la Asignación Universal y la ayuda especial con personas que no habían cobrado en su momento la jubilación", explicó.