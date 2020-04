La ayuda social trasciende los límites de la pandemia

Rafaela cuenta con un sin número de ONG e instituciones que trabajan en el territorio, cumpliendo diferentes roles, pero el más importante es el de la contención y ayuda hacia los sectores más vulnerables.

Ante la emergencia sanitaria que produce la pandemia del coronavirus, estos grupos son los que se ven afectados de un modo particular, ya que hay familias con muchos chicos que hoy no pueden ir a clases y en donde por otra parte sus padres que trabajan de changas o tareas vinculadas a servicios que hoy no se pueden desarrollar, no perciben ingresos.

Las copas de leche y comedores, vienen trabajando en la ciudad hace tiempo y muchas surgieron gracias a ciudadanos comprometidos con su barrio, con la ciudad. Hoy estas personas que trabajan de manera incansable también forman parte de esos héroes invisibles y necesarios.

Lorena Oliva es la coordinadora de la copa de leche Rellenitos de Amor del barrio Güemes, ubicada en Erasmo Poggi 1883, -que en 2020 cumple 10 años- y de la copa de leche Un Nuevo Sueño de Amor, del barrio Mora, ubicada en calle Zaffetti 1088. Ella junto a colaboradoras y a su propia familia viene asistiendo a muchos rafaelinos y rafaelinas a partir de su vocación por ayudar al otro.

“Nosotros nunca hemos cerrado nuestra copa de leche y nuestro comedor, si adoptamos nuevos recaudos necesarios ante el coronavirus, pero seguimos trabajando. Los niños asisten de lunes a sábado a la copa de leche, a almorzar, a distintos talleres, pero en estos momentos por esta epidemia no están viniendo y transformamos la ayuda a través de viandas”.

Esta copa de leche debió cambiar costumbres para poder cumplir con las restricciones impartidas ante el avance del COVID-19, y las madres que iban a colaborar con ‘Rellenitos de Amor’, hoy deben quedarse con sus hijos para prevenir el contagio y evitar el aglomeramiento de gente en un espacio reducido. Por eso la familia de Lorena es la que se organiza para realizar las viandas.



AUMENTO LA DEMANDA

Lorena Oliva relató cómo vive actualmente el aumento de la demanda en las copas de leche y comedores, y manifestó “que es terrible lo que estamos viviendo, nosotros tenemos 120 niños inscriptos y 30 adultos, dentro de esos adultos tenemos abuelos y las mamás que nos ayudan; son alrededor de 150 raciones que estamos repartiendo todas las semanas, El sábado pasado entregamos 220 raciones, es decir casi 100 personas más y con todo el dolor del alma tuve que cerrar la puerta porque no había que darles. Tenía gente con necesidades, tenía albañiles que son muy trabajadores, personas con un solo ingreso y que no dan abasto porque pagaron el alquiler y no tenían para comer”.

“La situación es muy dura y también a manera personal ya que cuando terminas de atender a toda la gente te repercute. Nuestras copas de leche se manejan solo por donaciones, no manejamos dinero ni recibimos subsidios; nosotros de lunes a viernes damos la merienda y los sábados damos el desayuno y el almuerzo, este día el alimento lo sustenta la secretaría de desarrollo humano del municipio. Quienes quieran hacer donaciones se pueden contactar con 03492 - 15320916.



250 RACIONES DIARIAS

Brenda González, la responsable del comedor Pancitas Llenas que funciona en barrio 2 de Abril tampoco bajó los brazos en medio de la emergencia sanitaria, sino que elevó las medidas de prevención para cuidarse y cuidar a su comunidad.

“En el comedor se está trabajando con mucha precaución, con todos los cuidados como corresponde, usando alcohol en gel, desinfectando a cada rato con mucha lavandina como se indica. Nosotros tenemos a 250 familias que vienen a retirar las raciones y si hay alguien que lo necesita y no está anotado se le da la vianda”, explicó Brenda.

Por otra parte contó que hay mucha gente junta que va a buscar su alimento, pero que ya se está acostumbrando a mantener la distancia para evitar que circule el virus y se puedan contagiar.

“Estamos trabajando todos los días, vemos mucha necesidad y el Estado local está muy presente y no nos deja faltar nada, nos escriben para preguntar si hace falta algo. Además hay empresas que hacen donaciones y los vecinos que la están pasando feo y viven el día a día, están muy agradecidos”, señaló la titular del comedor de Pancitas Llenas.

Brenda contó que quienes están trabajando tienen miedo por este panorama a raíz de la pandemia, más allá de que trabajan con barbijo y guantes, pero lo que más les interesa es ayudar. Otra de las cosas que planteó González, tiene que ver con la incertidumbre por la salida de la cuarentena, ya que le preocupa cómo va a evitarse un gran número de contagios.