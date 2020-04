Manzana Histórica de la UNL, seleccionada en el FINNOF 2020 Información General 05 de abril de 2020 Redacción Por La Serie Web Manzana Histórica de la UNL resultó seleccionada como uno de los cuatro proyectos que competirán por el mejor premio del Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción en su categoría, en abril, en Rosario. Se presentaron 476 trabajos de 59 países.

FOTO PRENSA UNL// MANZANA HISTORICA// La producción fue seleccionada para competir por el premio.

Manzana Histórica de la UNL, la serie web que rescata el proceso de puesta en valor del histórico edificio de la centenaria universidad, quedó seleccionada entre los cuatro proyectos que competirán por el mejor premio serie web del Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción (FINNOF 2020), el próximo 24 de abril.

El FINNOF es el primer Festival Internacional que premia proyectos narrativos innovadores en el campo de la no ficción, comprendiendo producciones periodísticas, documentales y educativas. En su primera edición, el certamen premiará proyectos en cinco categorías que contemplan lenguajes y formatos narrativos emergentes: Webdoc, Serie Web, Transmedia, Realidad Virtual y Podcast.

En la categoría Serie Web, los cuatro proyectos seleccionados para competir por el premio del FINNOF 2020 son: Pachamama Madre Tierra; La abuela Sofía (La Abuela Sofia); Ciencia a un toque (CePPA UNC) y Manzana Histórica de la UNL (Universidad Nacional del Litoral).

Según los organizadores, concluida la etapa de postulaciones, se recibieron 476 proyectos de todo el mundo para competir en las cinco categorías del #FINNOF, de 59 países.

La primera edición del FINNOF será en abril de 2020, en el marco 12° Foro Internacional de Periodismo Digital y 7° Encuentro Internacional de Narrativas Transmedia, en Rosario. Producción integral: Manzana Histórica.

En coincidencia con el año del Centenario de la UNL, se realizó la primera etapa de la puesta en valor de envolventes del edificio del Rectorado, ubicado en el sector sur de la Manzana Histórica, a partir de un proyecto de la Dirección de Obras de la UNL, que siguió estándares internacionales. La Dirección de Comunicación Institucional de la UNL (Dircom) acompañó ese proceso con una producción integral, a partir de diversos recursos narrativos y plataformas, que permitió dar cuenta de la evolución y complejidad de la obra, y al mismo tiempo potenciar la presencia pública de la institución, en el marco de la celebración.

El proyecto estuvo en sintonía con la manera en que fue pensada la restauración del edificio central de la Universidad, en el que se materializan los principios de la Reforma Universitaria. Los contenidos que se produjeron tuvieron también esa perspectiva, lo que permitió retomar la historia de los orígenes de la UNL, en el tiempo en que fue creada; y del mismo modo, comprender la construcción de su edificio central, en el contexto complejo y dinámico de la ciudad de Santa Fe, en la primera mitad del siglo XX.



Plataforma y recursos

El sitio www.unl.edu.ar /manzanahistorica/ fue la plataforma principal del proyecto, organizada en torno a cinco grandes ejes temáticos: Monumento, Arquitectura, Puesta en valor, Trabajo científico y Audiovisuales.

Recibió un total de 11.232 visitas, concentrándose el mayor número de ellas entre septiembre y noviembre.

La cobertura periodística de la Dircom durante la puesta en valor formó parte de los contenidos del sitio, reflejando la diversidad de actores involucrados y dando cuenta de momentos clave de ese proceso: inicio de obras, recorridas de autoridades universitarias y del gobierno local, visita de niñas y niños de la Escuela Primaria de la UNL, trabajos previos al Debate Presidencial del 13 de octubre, restauración del grupo escultórico, inauguración de las obras, entre otros.