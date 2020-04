Para celebrar la Semana Santa en casa Sociales 05 de abril de 2020 Redacción Por MENSAJE DE LOS OBISPOS DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO (Buenos Aires) (AICA). - Los obispos de San Isidro difundieron un mensaje con motivo de la próxima celebración de la Semana Santa. “Como los primeros cristianos que celebraban en sus casas, nosotros también vamos a celebrar allí, y vamos a reunirnos alrededor de la Palabra de Dios¨, afirmó monseñor Oscar Ojea en referencia a cómo será vivir esta celebración en tiempos de pandemia.

El obispo de San Isidro, monseñor Oscar Vicente Ojea, junto con los obispos auxiliares, monseñor Martín Fassi y monseñor Guillermo Caride difundieron un mensaje con motivo de la próxima celebración de la Semana Santa.

Refiriéndose a la casa como el ámbito de mayor intimidad de las personas, monseñor Ojea señaló: "Allí es donde quiere entrar el Señor en esta Pascua especial que nosotros vamos a vivir. Como los primeros cristianos que celebraban en sus casas, nosotros también vamos a celebrar allí, y vamos a reunirnos alrededor de la Palabra de Dios".

En igual sentido, monseñor Fassi recordó: "En la casa comenzó la Iglesia; las primeras comunidades se reunían en torno a la Palabra de Dios, era la palabra lo que le fue dando identidad y también el impulso para la Misión". Luego, enfocándose en la próxima Pascua, expresó: "la Palabra de Dios va a tener particular fuerza , particular inspiración; por eso los invitamos a que tengan mucha devoción en ir al encuentro de la palabra para profundizar en ella".

Profundizando en su reflexión, monseñor Fassi se preguntó: "¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir?", ¿qué es lo que nos está invitando a decir al mundo?” Es la Palabra nuestro mejor modo de comunión en este tiempo de Pascua en que no tendremos la Eucaristía al alcance, como todos los domingos o como todas las otras Pascuas, pero sí tendremos la comunión con su Palabra, con su fuerza extraordinaria", precisó

Monseñor Caride se enfocó en la inquietud que vive quien se pregunta ¿cómo hacer en esta Pascua para vivir la reconciliación, si es imposible momentáneamente concurrir al templo para la confesión con el sacerdote? Y respondió, citando palabras del papa Francisco: "Viví el arrepentimiento en tu corazón, hablale al Dios de la misericordia, quedate en paz porque estás perdonado".

A modo de plegaria, monseñor Ojea animó: "Celebra la Pascua de un modo especial a aquellos hermanos y hermanas, que se dedican al servicio de la caridad como los agentes de la salud, como los agentes de seguridad, como tantas personas que trabajan, nuestros voluntarios y voluntarias de Cáritas, en los distintos centros, comedores, merenderos, acercándoles el alimento a los hermanos y hermanas que lo necesitan".

"Les vamos a enviar desde casa nuestra bendición para que puedan celebrar de todo corazón, juntos, esta Pascua", cerró su mensaje monseñor Ojea.+