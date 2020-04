La emotiva sorpresa de Jennifer Aniston a una enfermera contagiada con coronavirus Información General 05 de abril de 2020 Redacción Por La estrella de “Friends” le dijo a Kimball Fairbanks que recibiría una tarjeta de regalo con USD 10.000, cortesía de Postmates.

Desde que inició la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19, el personal médico ha recibido muestras de cariño del mundo entero por mantenerse al frente de la emergencia y ofrecer atención a los más de 1.056.777 contagiados, incluso aunque estén en riesgo de adquirir la enfermedad, como fue lo que le ocurrió a una enfermera de Utah, en Estados Unidos, que fue sorprendida por Jennifer Aniston, quien le agradeció el gran esfuerzo que hizo por los infectados y ahora por mantenerse lejos de su familia tras ser diagnosticada.

Kimball Fairbanks fue entrevistada durante el programa Jimmy Kimmel Live sobre su labor como personal sanitario y el impacto que fue para ella contraer el virus hallado a finales del año pasado en Wuhan, China, publicó Teleshow.

La enfermera fue retirada de su puesto en el hospital St. George, en Utah, después de presentar los síntomas de un resfriado y dar positivo a la prueba por coronavirus hace unos días. Desde entonces permanece alejada de su familia y sus pacientes para evitar la propagación del virus que ha matado a cerca de 55.781 personas en todo el planeta.

Ante su aislamiento, la joven mamá de dos, explicó a Jimmy Kimmel cómo ha sido su experiencia y recibió una gran sorpresa por parte de la estrella de Friends, Jennifer Aniston, que se mostró muy feliz de conocer a Kimball Fairbanks.

“Sólo tengo que decir que Dios los bendiga a todos ustedes que están haciendo lo que están haciendo. Simplemente, ni siquiera sé cómo expresar mi gratitud a todo lo que están haciendo, poniendo en riesgo su salud y todo eso. Eres simplemente fenomenal", dijo la actriz de 51 años a la enfermera.

Aniston se mostró preocupada por el estado de salud de Kimball tras contraer la enfermedad, pero se alegró cuando supo que la asistente médica despertó mejor y decretó que ya no tiene el padecimiento.

“Hoy me siento mejor. Me desperté y decidí que ya no estoy enferma. Me siento mejor”, concluyó la enfermera especializada en pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Jennifer Aniston también le dijo a Kimball Fairbanks que recibiría una tarjeta de regalo con USD 10.000, cortesía de Postmates, para que pueda ordenar toda la comida a domicilio que necesite, durante el tiempo que deba permanecer en cuarentena.



El aislamiento para Jennifer Aniston

La actriz que siempre será recordada por su actuación como Rachel Green dijo que ha aprovechado este tiempo en solitario, al cual está acostumbrada porque le tiene fobia a los lugares concurridos.

Aniston presumió, durante su llamada con Kimball Fairbanks y Jimmy Kimmel, un colorido cuadro que pintó.

Más adelante, la famosa indicó que el confinamiento no le ha significado un desafío y es que ella padece de agorafobia, el miedo a los lugares con mucha afluencia.

“Lo más desafiante es mirar noticias y tratar de digerir lo que está pasando allá afuera”, indicó al comunicador.

La estrella del famoso sitcom mencionó que tiene una forma de mantenerse informada sin obsesionarse con la actualidad: “Permito un check-in en la mañana y luego haré un check-in en la noche, y eso es todo, porque básicamente, está regurgitando exactamente lo mismo”.

Jen también mencionó que su tiempo libre lo ocupa para hacer limpieza profunda en sus armarios, aunque después de tantos días de cuarentena ahora sabe que su nueva pasión es lavar los trastes.

“Porque no solo estás lavando los platos, sino que te estás lavando las manos”, precisó.