Covid-19, lo que no podrás es quitarnos la alegría Suplemento Economía 05 de abril de 2020 Por Guillermo Briggiler Cada uno de nosotros tiene que ganarle al virus con una sonrisa, uno es quien se pone límites, se sacrifica y quien modifica su conducta, su personalidad y sus negocios.

Covid-19, nos enfermarás, golpearás nuestra economía, pero no podrás quitarnos la alegría. Nos quitaste la posibilidad de entrar a un negocio solo para saludar y charlar con el alegre vendedor, o la simpática comerciante, toquetear todo sin necesidad de comprar y llevarnos algo, solo para darle el gusto al que nos atiende con tanto cariño. Sin embargo, no puedes quitarnos la oportunidad de hacer nuevo todo, de evolucionar, quitarnos el miedo y hablar con el vendedor por Skype o por video llamada. Que levante la mano el que hizo videollamadas de WhatsApp por primera vez en esta cuarentena, yo soy uno de ellos.

Tengan en cuenta que está afectando a todo el mundo por igual. Todos estamos algo asustados y desconcertados, cambiaron nuestras rutinas, dejamos de correr tras una agenda. Dejamos también de cubrir lo que somos y lo que tenemos que hacer, con exceso de actividades y otras máscaras que nos colocamos, ni siquiera pudimos ir más a la peluquería a lookearnos un poco. Pero es la oportunidad de mostrarnos más como somos. Vimos también, como algunos subieron los precios y como otros se ofrecieron a colaborar haciendo máscaras y barbijos, sin cobrar por ello. Nos acercamos más con nuestro núcleo familiar más pequeño y utilizamos las benditas tecnologías para seguir conversando con la familia más grande, los conocidos y los irreemplazables amigos.

Nuevas personas, nuevos negocios y una nueva economía está naciendo. Hay mucha gente que hoy tuvo que cambiar su forma de comercialización, ya que cuando la cuarentena se levante, el miedo al contagio seguirá. Entonces es el momento conveniente de cambiar la manera de satisfacer las necesidades de los consumidores, manteniendo la distancia. Quienes ofrecen servicios presenciales, subirán su tarifa por temor al contagio, pero a medida que aumente la competencia los precios volverán a su punto de equilibrio.

Debemos cambiar la forma de comercializar, hacer todo nuevo, el delivery y las tecnologías serán claves en este nuevo sistema. Se puede aplicar a casi todas las actividades. La tecnología ya está y es de acceso masivo a costos bajísimos, se necesita solo el celular y acceso a redes sociales para promocionar y vender y ya están funcionando en la ciudad, nuevos sistemas puerta a puerta que te alcanzan lo adquirido.

Es el momento de ir pensando en medidas que flexibilicen el aislamiento, permitiendo al comercio que concurra con una dotación mínima a los locales y depósitos, y se autorice la venta con entrega a domicilio y en algunos casos la entrega en la puerta del local. Sin que estas medidas supongan el abandono del aislamiento social.

Restaurar la construcción permitirá mantener el empleo más vulnerable, hay que empezar a discutir medidas que permitan esta actividad, con dotaciones mínimas y sin superponer rubros, plomeros, electricistas, etc., trabajando en diferentes momentos.

Quedándonos en casa ya ayudamos mucho, pero podemos hacer más. Podemos aprovechar el tiempo para generar negocios desde el aislamiento, y sabiendo que esta situación va a terminar. Hacer esos llamados que tenemos postergado, a primos, viejos amigos, familiares lejanos, etc, nunca sabemos lo bien que pueden hacer nuestras palabras. Un dato, durante la presente y particular cuaresma, subió la participación en número de personas de las celebraciones religiosas en línea, comparado con las celebraciones presenciales de períodos anteriores.

Aprovechemos este tiempo de aislamiento para formarnos más, leer, estudiar. Tenemos que salir de esta cuarentena con un nuevo proyecto de vida, con un nuevo negocio. Sea este buscar un nuevo empleo, conseguir un ascenso, agregar una nueva línea de mercadería al comercio, terminar el secundario o, porque no, una carrera universitaria, que puede ser por dinero o solo por placer. También puede ser algo más simple, como mejorar el clima de trabajo en el que te desempeñas en tu empresa, incluso pensando en cambiar la cultura organizacional.

Cada uno de nosotros tiene que ganarle al virus con una sonrisa, uno es quien se pone límites, se sacrifica y quien modifica su conducta, su personalidad y sus negocios. Que esta cuarentena se convierta en una experiencia de vida y como quien se acerca a la luz la refleja, quien se aleja de ella se oscurece, quien sonríe contagia y mejora el clima, predisponiendo mejor a los negocios y la vida.



#BuenaSaludFinanciera

#HaciendoTodoNuevo

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler