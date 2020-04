Coronavirus: el 30% de los usuarios actuales de e-commerce son primerizos Suplemento Economía 05 de abril de 2020 Redacción Por Son datos de la consultora Kantar. El aislamiento producido por la pandemia genera nuevos hábitos de consumo e impulsa las ventas 'online'. Los expertos prevén que el auge continuará terminada esta situación excepcional.

Por Agustina Devincenzi



La emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, una situación histórica sin precedentes, instaura nuevos hábitos de consumo ante el confinamiento de los compradores, obligados a quedarse en sus casas debido a la cuarentena total y obligatoria. En este contexto, el comercio electrónico cobra una relevancia preponderante: sumó un 30% de usuarios nuevos desde que comenzó el brote, según una investigación de la división Insights de Kantar.

"Tres de cada 10 son compradores nuevos. De ese 30% que compra a través de Internet por primera vez, el 73% afirmó que volvería a hacerlo", dice Sebastián Corzo, Marketing & Business Development Leader de esta unidad de la consultora. El estudio asegura que la compra online en la Argentina aumentó 17 puntos: pasó del 44% al 61%. Los encuestados admitieron que compraron y seguirán comprando de esta manera para evitar concurrir a negocios físicos.

"Es una tendencia que crece entre todas las edades y niveles socioeconómicos. Al aumentar la cantidad de casos de infectados, la preocupación también incrementa y se toman más recaudos. Por eso, se profundizan las compras planificadas y más grandes, al tiempo que gana lugar el canal online", analiza Corzo.

Para Mapi Merchante, Analytics & Strategy Director de IPG Mediabrands, el consumo no se detuvo en esta coyuntura inédita, sino que mutó. "El 86% cambió sus hábitos diarios", comenta, y agrega: "Las compras están impulsadas por el miedo y la ansiedad ante lo desconocido. Se llaman panic purchases ("compras por pánico") y van desde bienes esenciales requeridos para sobrevivir hasta artículos que son menos importantes, pero que genera tranquilidad tenerlos".

Esta fiebre online se desató, principalmente, en las compras de supermercado, en la previa de las medidas anunciadas por el Gobierno. En las últimas dos semanas, las principales cadenas estuvieron abarrotadas de cientos de personas que se abastecieron para atravesar los días de aislamiento. Las góndolas digitales también recibieron un mayor flujo de visitantes. Según fuentes del supermercadismo, la demanda llegó a quintuplicarse en algunos casos.

Del 13 al 18 de marzo, MercadoLibre vendió un 15% más vs. el mismo período de febrero, especialmente debido a la comercialización de productos de primera necesidad, que fue lo que más aumentó en los últimos días, explicaron desde la plataforma.

"Las ventas online del rubro farmacia subieron un 400%, con una merma en los últimos días, pero con una amplia demanda igual. En lo que respecta a consumo masivo, después de un alza del 70%, las órdenes de compra virtuales cayeron un 40%, y en cuanto a limpieza y cuidado personal, luego de crecer un 80% las transacciones ahora se ubican en el orden del 50%", sostiene Damián Di Pace, titular de Focus Market, y añade que "muchos consumidores que no compraban por este medio alimentos ahora se animan a hacerlo".

Una tendencia que ya se observó en el último año y que en este momento se intensifica. En 2019, el e-commerce facturó $ 403.27 millones, un 76% más que en 2018, por arriba de la suba de la inflación en el mismo período, de acuerdo al último informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). El aumento estuvo impulsado por el crecimiento de artículos de primera necesidad, como alimentos y bebidas.

Pensando en el mediano-largo plazo, los especialistas prevén que esta conducta permanecerá cuando pase la tormenta. "Crisis como estas redefinen prioridades y es indudable que, una vez superada, los hábitos de compra de los argentinos, en cuanto a categorías y canales, ya no serán lo que eran", anticipa el ejecutivo de Kantar.

Desde Walmart se hallan esperanzados en que el canal online crecerá exponencialmente. "El hecho de que muchas personas (por ejemplo, adultos mayores que no están familiarizados con esta modalidad por temor, inseguridad o desconocimiento) estén comprando ahora por medio de Internet posiblemente alentará a que más adelante realicen sus compras de esta manera", estiman.

Para la consultora GFK, esta coyuntura abre la oportunidad de seguir desarrollando el comercio electrónico. "Está ganando adeptos, que probablemente realizarán este tipo de compra de forma cada vez más frecuente”, explican desde la firma. De acuerdo a un informe de la filial peruana de la empresa, "las próximas semanas serán fundamentales para saber qué atributos de las marcas serán más apreciados y cómo la industria se adaptará a este nuevo escenario global".

"En este contexto, no se restringen las compras en línea. Todo lo contrario. La gente seguirá utilizando medios electrónicos para evitar salir de las casas y reducir el riesgo de contagio", concluye el estudio. (Fuente diario El Cronista)