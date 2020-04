Boca celebró sus 115 años de vida Deportes 04 de abril de 2020 Redacción Por EN MEDIO DE LA CUARENTENA

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Con banderas en los balcones de los edificios o las puertas de las casas y de una manera atípica, debido al aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, Boca y sus hinchas celebraron hoy el 115 aniversario de la fundación del club.

Desde la entidad "xeneize" le propusieron a los hinchas que cuelguen de sus ventanas una bandera o camiseta para poder conmemorar un nuevo año, mientras que también con el hashtag #BocaCumple115 sugirió que los simpatizantes suban fotos a las redes sociales para ser parte de una celebración a distancia.

El Club Atlético Boca Juniors fue creado el 3 de abril de 1905 por Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana y los hermanos Teodoro y Juan Antonio Farenga y la institución inspiró sus colores en la bandera de un barco sueco.

En toda su historia Boca logró seis Copas Libertadores, tres Intercontinentales, otros 13 títulos internacionales, 34 títulos locales y 13 copas nacionales que son las que engalanan las vitrinas mientras que uno de los mayores logros es que es el único club de los cinco grandes del fútbol argentino que nunca sufrió el descenso.

"Festejamos 115 años en casa", fue otro de los lemas boquenses para poder sortear una fecha tan importante en la historia del club, pero en un contexto diferente al normal.

La cuenta oficial de Boca en Twitter, recolectó las fotos que los hinchas subieron a las redes sociales, y el barrio de La Boca fue el más colorido, no solo por las banderas, sino por lo pintoresco de algunas casas que tienen más de 80 o 100 años.

Los jugadores del equipo que dirige Miguel Ángel Russo y también del femenino, convocaron a los hinchas a sumarse a la propuesta del club para "festejar 115 años de pasión".



EL SALUDO DE ROMÁN



Boca cumplió 115 años de historia este viernes 3 de abril. Entre tantos mensajes de saludos y felicitaciones, no podía faltar el de Juan Román Riquelme, histórico enganche y uno de los máximos ídolos del Xeneize.

"Hola, bosteros. Les mando un beso muy grande. Se me cuidan mucho. ¡Feliz cumpleaños!", expresó el exjugador, quien actualmente es vicepresidente segundo de la institución, en un breve video que se difundió en redes sociales.