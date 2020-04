BUENOS AIRES, 4 (NA). - El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, afirmó ayer que los jugadores "tienen que cobrar" y aseguró que de esta situación "se sale con solidaridad", en medio de la pandemia de coronavirus que tiene paralizada la actividad.

"Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar. Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar", sostuvo Maradona.

En declaraciones a Infobae, el ex capitán de la Selección argentina afirmó que está "a muerte" con la decisión del Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, quien sostuvo que no permitirían una reducción de salarios de sus afiliados.

"De esta se sale con solidaridad porque alguna vez todos cobramos un primer sueldo y sabemos lo que eso significa", expresó el "diez".

Sin embargo, Maradona también criticó a algunos clubes: "Hay algunos que ahora se hacen los boludos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes.

Así que ahora no busquen excusas porque los jugadores tienen que cobrar para comer".

"Yo estoy a muerte con el Turco Marchi. Muchos le pegan pero es el tipo que siempre pone la cara por los jugadores. Yo me comprometí a laburar mano a mano con él. Nunca dejé en banda a los jugadores y no lo voy a hacer ahora", enfatizó.

Esta declaración de Maradona se dio el mismo día en que Racing anunció que llegó a un acuerdo con el plantel profesional y el cuerpo técnico para una reducción "considerable" de sus sueldos.

"No son todas las situaciones iguales. Por eso el ejemplo de Alemania es muy bueno. Los jugadores que tuvieron la suerte de ganar mucha guita en toda su carrera, hoy deberían armar un fondo común para ayudar a los pibes del ascenso. Por nuestra parte estoy dispuesto a juntarme con los colegas entrenadores para ayudar a los técnicos del ascenso", comentó.

Maradona se mostró firme en la defensa de los futbolistas y consideró que "son los que generan, el mundo del fútbol se mueve por nosotros, sino sería una calesita vacía, daría vueltas y nadie la miraría".

"Muchos pibes se rompieron, quedaron sin un mango y sin embargo siguieron poniendo la cara por los clubes. Hoy es momento que ellos tengan la contención que se merecen y que los clubes les garanticen sus salarios", indicó.