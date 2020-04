Tras una jornada caótica, disponen nuevo cronograma para que cobren los jubilados

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Tras una caótica jornada de largas filas en entidades financieras, el Banco Central dispuso anoche que sólo jubilados y pensionados que aún no cobraron lo hagan a partir de este sábado entre las 10:00 y 17:00 en Capital y conurbano, según el número final de DNI.

Para intentar evitar un nuevo colapso, la autoridad monetaria que conduce Miguel Ángel Pesce decidió que el horario de atención se extenderá en Buenos Aires y otras capitales de provincia hasta las 17:00 y será exclusivamente para jubilados y pensionados que reciben sus haberes por ventanilla. En otras ciudades donde el horario de atención habitual es de 7:15 a 12:15 la atención se extenderá hasta las 14:15 horas, según consignaron desde el Banco Central.

Pesce reconoció que este viernes se dio una situación que "no esperaban" y admitió que el presidente Alberto Fernández lo llamó"enojado" para pedirle una explicación sobre el colapso vivido en cercanías de todos los bancos donde tenían que cobrar jubilados y beneficiarios de AUH.

Debido a este descontrol, el jefe de Estado convocó al jefe del Banco Central y también al titular de ANSeS, Alejandro Vanoli, a una reunión de emergencia en la residencia de Olivos, donde se organizó un nuevo cronograma.

Con este nuevo organigrama, el Gobierno espera evitar tantas aglomeraciones para que los jubilados y pensionados puedan cobrar con menos inconvenientes.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el cobro se realizará a partir de un esquema que tendrá en cuenta el número final del DNI del beneficiario.

El cronograma establecido para los pendientes de cobro de marzo y jubilaciones no contributivas es el siguiente:

-Sábado 4 de abril - 0 y 1.

-Domingo 5 de abril - 2 y 3.

-Lunes 6 de abril - 4 y 5.

-Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9.

Beneficios correspondientes a abril:

-Lunes 6 de abril - 4 y 5 Pensiones no contributivas.

-Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas.

-Miércoles 8 de abril - 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos.

Además, se informó que a partir del lunes 13 de abril se continua con el cronograma anunciado por ANSeS.



VIERNES NEGRO

Jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de planes sociales debieron sufrir ayer una jornada caótica y hacer interminables filas desde la madrugada para intentar cobrar un subsidio de $ 10.000 como ayuda económica para paliar en parte el impacto de la cuarentena.

Más de 11 millones de personas se habían anotado para cobrar, como había informado el propio titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, y el Gobierno dispuso un calendario de cobro que reunió en un solo día cuatro terminaciones de DNI y juntó a abuelos - principal grupo de riesgo- con beneficiarios de la AUH. Cualquier cálculo no demasiado profundo hubiese concluido que sí se incluía tantos DNI en un solo día, serían millones los que acudirían a los bancos, más allá de que sólo se contemplara a quienes no tenían tarjeta de débito, que parecen ser muchos entre los sectores vulnerables. El esquema dispuesto por el Gobierno, que falló y fue criticado casi en forma unánime desde distintos sectores políticos, económicos y sociales, desata temores de que el enorme esfuerzo realizado por la población soportando 14 días de cuarentena, termine cayendo en saco roto y se disparen contagios masivos del coronavirus ante la desorganización observada este viernes en las calles de la Argentina.

Ante semejante desborde en medio de la emergencia sanitaria, el presidente Alberto Fernández -quien monitoreó desde temprano la situación y habría tenido muestras de enorme fastidio- ordenó al Banco Central que las entidades financieras sigan atendiendo también este fin de semana.

Las largas colas en las sucursales de todo el país -que en muchos casos superaban las diez cuadras- se dieron tras una organización que falló en toda la línea. Los bancos reabrieron este viernes sus puertas exclusivamente para pagar jubilaciones, pensiones o planes sociales de personas con DNI terminados en 0, 1, 2 ó 3, que "no posean tarjeta de débito", en el marco de la aplicación de supuestos "estrictos controles" para no perjudicar la cuarentena, pero no hubo nada que alcanzara ante la desorganización y la enorme cantidad de gente agolpada frente a las sucursales. Desbordadas, y ante la creciente cantidad de personas en medio del distanciamiento decretado por la pandemia, algunas entidades financieras comenzaron a repartir números, en un intento por organizar la atención por ventanilla. Pero ya era tarde para evitar los desbordes y la exposición de los jubilados a horas de espera en medio de una pandemia del coronavirus.



ENOJADO POR EL CAOS,

FERNANDEZ CONVOCO

A PESCE Y VANOLI

El presidente Alberto Fernández convocó ayer de urgencia a la Quinta de Olivos al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, para definir un mecanismo de cobro de jubilaciones más organizado, luego de las críticas que recibió el Gobierno por las aglomeraciones registradas en las puertas de los bancos en medio del aislamiento por la cuarentena.

Con un fuerte malestar, el mandatario responsabilizó a ambos funcionarios por el caos sucedido este viernes, y que podría derivar en un aumento de contagios del coronavirus debido a la situación de desprotección en la que quedaron miles de adultos mayores que buscaban cobrar sus haberes, trascendió.

El jefe de Estado mantuvo un extenso encuentro con Pesce y Vanoli para revertir la situación, y de allí luego surgió el comunicado en el que se informó el nuevo mecanismo de cobro a partir de este sábado, ordenado por los números de terminación de los DNI.

Tras los retos a ambos funcionarios, el objetivo de la audiencia que encabezó Fernández fue evitar que en los próximos días se reiteren esas aglomeraciones frente a los bancos de las personas que son consideradas de mayor riesgo frente a la pandemia.

Según trascendió, el enojo del Presidente se extendió también al titular del sindicato La Bancaria, Sergio Palazzo, quien buscó despegarse de la situación y consideró que la ANSeS fue responsable del desorden y además aludió en los últimos días que los bancos no estuvieron abiertos por decisión de sus dueños y no del gremio.

El propio Pesce confirmó que el Presidente estuvo muy molesto por la forma en que se organizaron los operativos de pago, lo cual puede poner en jaque el aislamiento que con sacrificio vienen cumpliendo desde hace dos semanas millones de argentinos en sus domicilios.

"El Presidente me llamó muy temprano preocupado por la situación. Sí, estaba enojado, qué le parece", comentó el titular del BCRA en una entrevista radial.

Más temprano, en medio de las situaciones de caos observadas frente a los bancos, que incluyó jubilados desmayados luego de varias horas haciendo fila, Vanoli lanzó un desesperado pedido para que, quienes puedan, "eviten" durante la jornada ir a los bancos y utilicen canales virtuales.