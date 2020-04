Quejas de Pymes por demoras en los créditos para sueldos Nacionales 04 de abril de 2020 Redacción Por Sin embargo, los bancos dicen que los desembolsos se están produciendo.

BUENOS AIRES, 4 (NA).- Centrales empresariales manifestaron ayer su "preocupación" por la demora del Banco Central en disponer créditos para el pago de sueldos y afrontar la crisis generada por la emergencia sanitaria, pero las entidades financieras rechazaron las acusaciones y aclararon que los préstamos fluyen con normalidad.

El BCRA habilitó el 19 de marzo último -un día antes de la cuarentena- una línea de crédito a una tasa del 24% destinada a cubrir las necesidades financieras de las empresas.

Entidades financieras consultadas por la agencia NA señalaron que "se está trabajando para agilizar y otorgar los préstamos a una tasa subsidiada del 24%", pero aclararon que en apenas tres días ya otorgaron préstamos por un tercio del volumen puesto a disposición.

Los bancos consultados por NA fundamentaron algún tipo de demora en que el BCRA aún no reglamentó cómo será la garantía de los créditos, por lo que en las entidades se cubren y no prestan a las empresas que incumplen con la calidad crediticia.

Uno de los reclamos fue elevado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) al propio presidente Alberto Fernández, quien recibió este viernes en la Quinta de Olivos a los principales dirigentes de la entidad.

En declaraciones a NA, el secretario de la CAC, Mario Grinman, dijo que el BCRA "debe dar instrucciones para que el otorgamiento se haga en forma sencilla rápida y práctica y eso no está sucediendo".

"No buscamos culpables, pero sí que alguien asuma la responsabilidad, porque algunas entidades adjudican la demora a los pocos empleados en los bancos y otros dicen que es el Banco Central", añadió el empresario.

Grinman dijo no creer que sea "responsabilidad del Central, porque dio las instrucciones precisas, lo que sí debe asegurar es que éstas se cumplan".

Otras centrales empresariales eligieron la comunicación directa con altos funcionarios del Gobierno para trasladar el reclamo, especialmente porque ya transcurrieron tres de los cinco días hábiles para pagar los sueldos de marzo.

Voceros del Banco Santander dijeron a NA que pese a que el BCRA todavía no reglamentó el sistema de garantía para esos créditos, la entidad "ya está dando créditos sin esa garantía porque entendemos la importancia de hacerlo rápido".

Agregaron que el banco ya "desembolsó $1.200 millones de $4.200 millones a disposición de pymes, y se beneficiaron más de cien mil nóminas salariales y el único demorado es el Gobierno" por no reglamentar las garantías.

El Banco Itaú anunció que se están otorgando con normalidad los millones de pesos dispuestos en préstamos para garantizar el pago de sueldos de sus clientes MiPymes a un plazo de hasta 12 meses y con una tasa del 24%.

Recordó que también ofrece otra línea para capital de trabajo con misma tasa del 24% a 9 meses.

Voceros del Banco Ciudad consultados por NA aclararon que "ya se está trabajando para disponer de los créditos lo antes posible". "Hemos recepcionado los pedidos de 500 empresas, de un total de 1.500 pymes, que tienen cuenta con nosotros", dijeron.

Explicaron que se están terminando las tramitaciones "para agilizarlas lo antes posible, y los pedidos ya alcanzan a los 450 millones de pesos, y a alrededor de más de 50 mil nóminas salariales".

Las líneas de crédito debían estar operativas entre esta semana y la que viene, y las empresas sostienen que algunos bancos no dan créditos porque muchas compañías, especialmente pymes, ya no tienen saldo prestable para tomar.

La mayoría de las pymes tienen escasez de fondos luego de dos semanas en las que no tuvieron ningún ingreso, más en los casos donde con la apertura del clearing bancario tuvieron que cubrir cheques diferidos de proveedores.