Cinco personas murieron y otras 88 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país Nacionales 04 de abril de 2020 Redacción Por Suman 42 los fallecidos y 1.353 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

BUENOS AIRES, 4 (NA).- Un hombre de 65 años residente de Tucumán; dos hombres de 87 y 72 de Buenos Aires, uno de ellos de la localidad de Campana; otro de 76 años, de nacionalidad española residente en la provincia de Mendoza y una mujer de 53, del partido de San Miguel, se convirtieron ayer en nuevas víctimas fatales del Covid- 19, por lo que la cifra de muertos en el país alcanza los 42, mientras que se confirmaron otros 88 casos positivos, y el número de infectados por el virus asciende a 1.353.

Si bien se conoció este viernes, el reconocido dibujante e historietista mendocino Juan Giménez, de 76 años, falleció este jueves por la noche en el Hospital Central de Mendoza, al igual que un médico de la provincia de Chaco, de 61 años, que murió en el sanatorio Femechaco de la ciudad de Resistencia.

Giménez estaba internado desde el pasado 22 de marzo en ese hospital y, según trascendió, comenzó a sentir el 16 de marzo síntomas compatibles con coronavirus. El reconocido dibujante había regresado en marzo a Mendoza proveniente de España, donde estaba viviendo.

En Chaco, el fallecido fue Francisco Marín, quien según se informó había sido hospitalizado hacía seis días.

La muerte ocurrió poco después de las 20:00 del jueves, y según trascendió, el médico había tenido contacto en su consultorio con otros dos pacientes que tuvieron coronavirus.

Por la tarde de este viernes, se conoció la muerte de la mujer de 53 años en el partido bonaerense de San Miguel.

Según lo confirmó el municipio de ese distrito en un comunicado, la mujer estaba internada en el Hospital San Miguel Arcángel y tenía factores de riesgo asociados, pero no se dieron mayores detalles.

"Lamentamos informar que esta mañana falleció una vecina con coronavirus y factores de riesgo asociados. Expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia de la paciente", se indicó en el comunicado, en el que se agregó que "no hemos registrado ningún caso nuevo".

Hasta este viernes, en ese distrito bonaerense, se habían confirmado 12 casos de personas con coronavirus.

También este viernes, un hombre de 72 años murió en la provincia de Buenos Aires, y otro de 87, falleció en el partido bonaerense de Campana.

Este último estaba internado en grave estado en el Hospital Municipal San José, en el mismo centro asistencial en el que estuvo la mujer que falleció este jueves en esa localidad, según informó el portal Campana Noticias.

Además, en el mismo portal se indicó que tanto este hombre como la paciente que falleció este jueves, no tenían antecedentes de viaje al exterior ni contacto con personas que hayan viajado.

Hasta el momento, suman 42 las personas fallecidas por el virus en Argentina, según informó el Ministerio de Salud en su reporte vespertino diario, mientras son 266 los pacientes que recibieron el alta, de los cuales, 215 son altas transitorias y 51 definitivas.

La cartera de Salud confirmó este viernes por la noche, 88 nuevos casos, de los cuales 28 son de la Ciudad de Buenos Aires, 22 de la provincia de Buenos Aires, 8 de Chaco, 14 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 2 de Mendoza, 1 de Neuquén, 1 de Río Negro, 1 de San Luis, 8 de Santa Fe, y 1 de Tierra del Fuego.

Del total de los casos, 656 (48,5%) son importados, 444 (32,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 113 (8,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.