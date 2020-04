Nuevas medidas para el cobro en los bancos Locales 04 de abril de 2020 Redacción Por EXCLUSIVAS PARA JUBILADOS

El Banco Central de la República Argentina dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir de este sábado 4 de abril, ampliando sus horarios de 9 a 16 horas; exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma:

- Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas:

* Sábado 4 de abril - 0 y 1.

* Domingo 5 de abril - 2 y 3.

* Lunes 6 de abril - 4 y 5.

* Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9

-Beneficios correspondientes al mes de abril:

* Lunes 6 de abril - 4 y 5 Pensiones no contributivas

* Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas

* Miércoles 8 de abril - 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos

Y a partir del lunes 13 de abril, se continua con el cronograma anunciado por ANSeS.