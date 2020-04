La ciudad tendrá 450 camas en dos clubes para atender pacientes leves de COVID 19 Deportes 04 de abril de 2020 Redacción Por Ben Hur y 9 de Julio son las instituciones elegidas. Estarán destinadas para los sectores más vulnerables cuando no puedan cumplir con el aislamiento en sus hogares y así evitar el contagio.

El intendente Luis Castellano junto a su equipo de trabajo, continúan atendiendo diferentes aspectos para preparar la ciudad ante una posible expansión de los contagios de coronavirus.

En estos momentos se avanza en centros de aislamiento para pacientes COVID 19 que presenten un cuadro leve y que necesiten cumplir el aislamiento y no puedan realizarlo en sus hogares.

“Se utilizarán las instalaciones de los clubes 9 de Julio y Ben Hur, de calle Saavedra, para que funcionen como un dispositivo de alojamiento para las personas que no puedan cumplir con el aislamiento social en sus domicilios particulares”, explicó el Intendente.

“Son dos instalaciones que vamos a utilizar porque va a ser necesario realizar una separación entre mujeres y varones. Estaremos contando con 450 camas para atender los diferentes casos leves”, detalló.

También agradeció “a los dirigentes por la predisposición absoluta para poder organizar estos centros del aislamiento. Todos los clubes nos han ofrecido sus instalaciones, pero consideramos que los elegidos eran los lugares que tenían las condiciones que más nos servían”.

Por otro lado, adelantó: “Seguramente la semana que viene los vamos a tener preparados y a disposición para ir ingresando aquellos pacientes que tengan coronavirus y que no tengan posibilidades de aislarse”.

Al respecto, dijo que “sabemos que hay situaciones en donde familias presentan dificultades para realizar el aislamiento porque tienen muy pocos metros cuadrados de vivienda y son muchos. Son familias que tienen algún grado de vulnerabilidad y que si algún miembro se contagia de coronavirus, va a terminar contagiando a todo el núcleo familiar”.



PREPARARSE CON TIEMPO

“Estamos en constante análisis de proyectos, fondos y recursos. Es un gran trabajo de todo un equipo. Buscamos ir un paso adelante de lo que pudiera suceder. Ojalá no pase, pero lo tenemos que tener previsto”, enfatizó.

Además, contó que “en el Comité de Crisis dispuesto por el gobierno provincial se informó que desde provincia estaba el depósito del fondo para municipios y comunas para atender la emergencia de coronavirus”.

“Esto es a partir de la Ley que se votó en Senadores y Diputados, que le permite ahora al Gobernador Omar Perotti, realizar las transferencias para que los distintos municipios y comunas puedan atender los casos. Parte de lo que reciba la ciudad, va estás destinado a los centros de evacuación y aislamiento”, finalizó.