Fase final Deportes 04 de abril de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Fase 1. Fase 2. No sé en qué fase de la pandemia estamos en nuestro país. Tampoco se, a ciencia cierta, si estas faces son de contagio o de incertidumbre. Pensar que las anatemas surgen de una mente brillante como Rene Descartes, filósofo que inmortalizó la frase “pienso, luego existo”. Para los hombres de deporte las faces son etapas y, continuando con la psicología barata mía (perdón a los psicólogos, en especial a mi amigo Mariano Cordera), no veo la hora de llegar a la fase final, darle fin a este proceso. Todos en definitiva gozamos de llegar al final, sea, de una tarea, de un combate, del entrenamiento, ¿porque no? Del día. Un deportista quiere pasar las fases, superarlas. Entre las hipótesis que se plantean, también se encuentra un punto en común y es el factor económico. Esta fase está en el subconsciente de todos, y lo mejor, considero, es hacer bien las tareas para no tener mas faces de contagio y comenzar a trabajar, a salir, a permitirnos una nueva vida, ya que, espero…, esto sirva como experiencia para darle un nuevo sentido a nuestras relaciones, compromisos y desafíos. El deportista vive trazándose metas. En el camino se encuentra con barreras y obstáculos para sobrepasar, como las fases. ¿Es un período largo el que debemos transitar? No lo sé aún. Tendremos mas problemas en este nuevo camino, uno seguro: el factor económico. ¿Cuál es la conclusión final? Imposible si somos actores subidos a una obra que no ha terminado y se escribe día a día. ¿Entonces, cual es el análisis? El primero, pesimismo: “esto va para rato”. “Cómo hacemos pagar las cuentas”. “Otros están en peor condición que la nuestra”. “Es un problema mundial”. “Cómo vamos a seguir”. “Qué vamos a comer” etc.

Análisis optimista: todos debemos hacer un mea culpa. En la introspección encontraremos si estamos haciendo las cosas bien. Si es así, esta primera fase será para tener información y así comenzar la fase dos. En nuestros actos esta la solución y, que irónico parece, en nuestras manos esta todo. El virus, la respuesta, el contagio, la solución lavándoselas, en fin…, en nuestras manos esta el futuro de nosotros. En el año 78 éramos 25 millones de argentinos fundando el mundial. Hoy, en el 2020, somos 45 exterminado al bicho covid-19 y fundando el nuevo país. Con esperanza, pero con mayor compromiso. Quiero trabajar, quiero salir, quiero disfrutar de las calles, mezclarme con la gente, ser el hombre de a pie que camine las calles rafaelinas, quiero vivir. Y estoy viviendo. No tengo nada, ningún síntoma. No me quiero contagiar. Si nos comprometemos con las autoridades y entendemos el caso, estamos en el camino correcto, transitémoslo. De lo contrario reviertan la situación y hagan las cosas que se les pide, así volvemos a la vida normal más rápido y con experiencia de vida.

Debe haber seis notas donde deje impreso los deberes. Hoy no estimado lector. Hagan las tareas ustedes mismos. Si saben leer, saben actuar, saben tomar decisiones y, ¿entonces? Deben saber acatar las órdenes. Dijo San Agustín: “con tantas normas como sean necesarias y tanta libertad como sea posible” reflexionen, si leen, saben reflexionar. Un pedido más, seamos conscientes y pacientes. Si queremos acortar el camino tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos viendo que hacemos bien… y que hacemos mal. #uncodazoconamor. Espero sea útil y los distraiga un rato.