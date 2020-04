Actos para recordar la gesta de Malvinas

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Con actos y homenajes en medio de la cuarentena, el gobierno nacional, mandatarios provinciales, líderes opositores y grupos de ex combatientes recordaron ayer a los veteranos y caídos durante la Guerra de Malvinas, al cumplirse un nuevo aniversario del 2 de abril.

El acto oficial fue encabezado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que en el marco del homenaje destacó que en la actualidad las Fuerzas Armadas están involucradas en "defender la salud del pueblo", algo que definió como un acto de "soberanía".

En medio de la cuarentena general por la pandemia de coronavirus, el funcionario nacional realizó una "ceremonia sencilla, austera" en el Edificio Libertador y aclaró que se cumplió con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud.

En declaraciones a la prensa, el titular de la cartera castrense brindó su homenaje a los soldados que participaron del conflicto bélico en el archipiélago del Atlántico Sur y subrayó que "las páginas más gloriosas de la Guerra de Malvinas las escribieron los que combatieron allí, las páginas de heroísmo, de altruismo, de patriotismo, estuvieron en esos soldados, suboficiales y oficiales que estuvieron en la Guerra".

"Nuestro recuerdo permanente con los que no están, nuestro abrazo sincero para con los familiares de aquellos que ya no están", agregó Rossi.

En ese marco, el ministro de Defensa realizó una comparación entre el 2 de abril de 1982 y la actualidad: "En ese 2 de abril la Argentina ejerció un derecho soberano, un derecho territorial de recuperación de las Islas Malvinas, que las concebimos y reclamamos permanentemente dentro de nuestro territorio. Pasaron 38 años y hoy este 2 de abril encuentra a las Fuerzas Armadas en otro rol, otro lugar".

Por su parte, el presidente Alberto Fernández ratificó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas "por historia, por geografía, por derecho, por sentimiento y por los caídos y ex combatientes".

"Malvinas Argentinas. Por historia, por geografía, por derecho, por sentimiento y por nuestros caídos y ex combatientes. Hoy, como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía y decimos, como siempre, ¡Malvinas Argentinas!", sostuvo el mandatario en las redes sociales.

Y agregó: "Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, doce mil soldados argentinos fueron movilizados a las Islas Malvinas: casi todos tenían entre 18 y 20 años".

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en homenaje a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas: "Con orgullo, respeto y honor".

"2 de abril. A los caídos y los ex combatientes, con orgullo, respeto y honor. #MalvinasArgentinas", escribió Cristina Kirchner en sus redes.

Los homenajes se replicaron en todas las provincias, y Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, expresó: "Hoy es día de homenajear a nuestros héroes de Malvinas. Aquellos que fueron al sur de nuestra patria y dieron la vida por un pedazo de una tierra argentina. También es hora en este día, de afirmar que las Malvinas fueron, son y serán, siempre argentinas".

En tanto, por el Día del Veterano y de los Caídos, el Ministerio de Defensa invitó a hombres y mujeres a cantar desde sus casas la "Marcha de Malvinas".

La iniciativa, titulada "No las hemos de olvidar", buscó enviar un mensaje de concientización a la sociedad argentina, en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia por el Covid-19, al tiempo que se realizó un homenaje a los veteranos y caídos de la guerra de Malvinas.