Los bancos sólo atenderán jubilaciones y AUH Locales 03 de abril de 2020 Redacción Por Sólo se van a abrir para pagar estos beneficios sociales y durante el horario bancario habitual, informó el gremio de los bancarios a través de un comunicado.

Teniendo en cuenta que la cuarentena obligatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional sigue vigente y que en el marco de las demandas sociales, muchos jubilados y beneficiarios de asignaciones universales no cuentan con su tarjeta de débito, se decidió permitir que las entidades bancarias abran este viernes sus puertas solo para atender a estas cuestiones.

Los bancos atenderán al público entre hoy y el martes 7 de abril únicamente para el pago a jubilados y beneficiarios de asignaciones de la seguridad social, para que puedan cobrar sus haberes. La información fue confirmada y avalada por la Asociación Bancaria a través de un comunicado.

Sucede por otra parte que en función de la asistencia económica de $ 10.000 pesos que otorgará el gobierno nacional a diez millones de argentinos, se le requirió al Banco Central de la República Argentina, que la misma sea otorgada en días distintos y con un cronograma que permita cumplir con dicha obligación sin que ello implique la aglomeración de personas frente a los cajeros automáticos y/o sucursales bancarias. Asimismo, se solicitó que el pago de tales beneficios se desarrolle en todas las casas bancarias de acuerdo con su capacidad edilicia y operativa con el objeto de descomprimir la referida situación de aglomeramiento.

Por tal razón y como medida preventiva ante la emergencia sanitaria por coronavirus, desde la Asociación Bancaria del Departamento Castellanos, solicitaron que la población siga cumpliendo con el aislamiento social obligatorio y sólo concurran a los bancos aquellos jubilados que no cuenten con la tarjeta de débito al igual que los beneficiarios de la AUH. El resto de la población que se acerque a los cajeros, mantenga la distancia de 1 metro y medio y evite la acumulación. Cabe señalar que desde las entidades bancarias se comprometieron a que los cajeros estén cargados para que las personas puedan ir en diferentes horarios.

Además se informó que en caso de existir alguna imposibilidad para completarse el cronograma de pagos, la apertura de sucursales se extenderá por los días que haga falta. A su vez finalizado el horario de atención al público, se orientarán las filas hacia los cajeros automáticos. Por otra parte y considerando que la mayoría de los beneficiarios poseen tarjetas de débito, no es necesario que lo hagan por ventanilla.

Es importante señalar que los trabajadores deberán estar provistos de todo elemento sanitario y de limpieza necesario para realizar su tarea, ya sea alcohol en gel, guantes, barbijos. El resto de los trámites deberá canalizarse vía home banking.