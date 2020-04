Las mejores comedias y sitcoms para distenderse durante la cuarentena Información General 03 de abril de 2020 Redacción Por “Barry”, “The Good place” o “Brooklyn Nine Nine” son algunas de las series que nos permiten conectarnos con un mundo lleno de risas, carcajadas y situaciones disparatadas



Por María Eugenia Capelo



La cuarentena total genera todo tipo de sensaciones. El estado de ánimo puede cambiar en cuestión de minutos y volver a cambiar otra vez y otra vez, sin pedir permiso. Por esta razón es una buena salida de escape recurrir a las series que nos hacen divertir y reír un rato y, que a su vez, nos permite imaginar un mundo diferente sin pandemias ni encierros obligatorios.



Aquí algunas opciones para tener muy en cuenta:



Brooklyn Nine Nine



Si todavía no te sumaste a esta comedia, es momento de hacerlo. Ambientada en la comisaría número 99 de Brooklyn, Nueva York, esta serie se estrenó en 2013 y ya va por su séptima temporada. Andy Samberg es el alma de esta ficción con la recreación del detective Jake Peralta, un personaje casi infantil, de buen corazón y muy eficaz en su tarea. La ficción regala muchos situaciones en las que no podemos dejar de reír por lo absurdo de las cosas que le suceden a cada miembro de este departamento que incluye a la sargento Amy Santiago, la detective Rosa Díaz, el Teniente Terry Jeffords y el genial André Braugher en la piel de Capitán Raymond Jacob Holt. La podés ver en TNT Series. No te vas a arrepentir.





Fleabag



Una y otra vez recomendamos esta serie inglesa protagonizada por la nueva estrella británica, Phoebe Waller-Bridge. La ficción de Amazon, cuenta la vida de Fleabag una treintañera que intenta encontrarle un rumbo a su vida después de un suceso trágico con su mejor amiga. La utilización de la “cuarta pared” (momento en que un personaje se dirige a cámara y le habla al espectador generando complicidad y comentando realmente lo que le sucede) hace de esta serie algo novedoso y digno de ver. La relación de Fleabag con su hermana, su madrastra (Olivia Colman) y con el cura párroco no hacen más que sacarnos carcajadas cuando termina hablando siempre de sus experiencias sexuales.







The Good Place



Ideal para maratonear. Eleanor (Kristen Bell) acaba de morir y por error llega al cielo, porque debería haber ido al infierno si es que existe. Lejos de una vida de perfección, la de Eleanor estuvo llena de errores y pecados. El arribo al paraíso de The Good Place la enfrentará con la perfección que ella no posee, por lo tanto deberá aprender a comportarse correctamente lo cual le resulta casi imposible. Tres temporadas de 25 minutos cada episodio que tenés disponible en Netflix y que te invitan a pasar el mejor de los momentos con un claro mensaje: disfruten de su tiempo en la tierra. Ideal para esta época.









El método Kominsky



Una de las mejores comedias de los últimos años porque se arriesgó a poner como protagonistas a dos hombres mayores de 70 años: Alan Arkin y Michael Douglas. El represante de estrellas de cine y el actor respectivamente van a reflexionar sobre lo que es llegara a la vejez: problemas con la próstata, el sexo, el miedo a la muerte, el mercado laboral. En definitiva cómo sentirse útil y seguir viviendo. No vas a dejar de reirte en miles de escenas por su humor negro y las ironías que se suceden una y otra vez. La ves en Netflix.







Barry



La comedia de HBO es una joyita. Bill Hader interpreta a un asesino a sueldo que está aburrido de matar gente y quiere probar con algo nuevo. Es así como llega a tomar clases de teatro donde conoce a los personajes más insólitos, entre ellos el profesor de este reducto Gene Cousineau (Henry Winkler) que regala las escenas más graciosas donde muestra su histrionismo en todo su esplendor.









After Life



El próximo 24 de abril llega la segunda temporada de esta serie ideada y protagonizada por el humorista inglés Ricky Gervais. La serie de Netflix cuenta la vida de un periodista de un diario de un pequeño pueblo que acaba de enviudar. Su duelo es la clave de esta comedia que mezcla el humor negro con el bastardeo que sufren los compañeros de trabajo de este hombre. Una comedia british con todos sus condimentos que también invita a reflexionar sobre cómo reponerse ante una tragedia sin dejar el humor de lado.