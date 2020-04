Franco Ribero, otro testimonio rafaelino Deportes 03 de abril de 2020 Redacción Por Desde Dallas, Estados Unidos, contó sobre el panorama tras la paralización de competencias por el coronavirus

FOTO F.R. TEMPORADA UNIVERSITARIA./ Franco Ribero venía con muy buenas actuaciones en Texas Tech.

(D.G.).- «Desde hace dos semanas se interrumpieron todos los deportes universitarios y profesionales en Estados Unidos. Las clases en casi todas las Universidades lo mismo, pero se siguen dando por internet, ya que las aulas están cerradas y lo mismo las instalaciones deportivas, no se puede entrenar ni ir a un gimnasio», nos contó Franco Ribero sobre el panorama actual en Texas.

El tenista rafaelino había tenido un buen arranque de la temporada con el equipo de Texas Tech, con un solo partido perdido en singles, ya a punto de empezar la parte fuerte de la temporada con las Regionales. Cabe recordar que también está integrando la escuadra su amigo Francisco Vittar, con quien desarrolló la etapa junior con Javier Vittar como entrenador.

En cuanto a lo social de este momento, en la zona donde está viviendo, mencionó que «Yo me vine a Dallas (la Universidad está en Lubbock, en el mismo Estado), estoy haciendo cuarentena en la casa de mi novia. Pero no es tan estricta como en Argentina. Por ejemplo, estoy la mayor parte del tiempo en casa, pero puedo salir un ratito para correr, acá está permitido. Eso sí, como en Argentina y otros países a nivel mundial, han cerrado todos los comedores, shopping, cines, entonces la gente mucho no sale. Es aburrido, pero hay que aguantar hasta que esto pase».

Franco está en su segunda temporada universitaria. El deporte a este nivel en Estados Unidos tiene una gran trascendencia, en casi todas las disciplinas que dispone la NCAA. En el caso de Texas Tech, el tenis es uno de los 15 deportes que posee la Universidad, y -junto al atletismo, golf y básquet- uno de los cuatro que se practican tanto en la rama masculina como femenina.

Justamente, una de las premisas es tratar de equiparar disciplinas para hombres y mujeres.

A modo de ejemplo, como en varones se practican fútbol americano y béisbol, la Universidad dispuso que se practique en damas el voley y fútbol femenino.

En estos últimos años, los programas de deporte universitario se han convertido en una muy buena opción para los jóvenes deportistas argentinos y cada año se suman más. Un inglés fluido, además de los buenos antecedentes deportivos, es prioritario para acceder a las becas, que a la par de mantener una buena competencia permite contar con un título universitario valioso para el futuro en caso que el deporte no se convierta en el medio de vida.

Si bien en el tenis se han conocido en mayor medida jugadores y jugadoras que llegaron a Estados Unidos, dado que en su etapa juvenil se hicieron más conocidos en Argentina, también se han sumado en otros deportes como atletismo, fútbol, basquet, voley, por citar las más tradicionales. (Fuente: todoapulmon-rafaela.com).