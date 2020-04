Los jugadores del ascenso salieron con los tapones de punta contra Tévez Deportes 03 de abril de 2020 Redacción Por El ídolo de Boca había expresado que los futbolistas podían "estar seis meses sin cobrar". En masa se manifestaron que en el ascenso eso es imposible.

BUENOS AIRES, 3 (NA) - Federico Presedo, mediocampista de Atlanta, uno de los líderes de la Primera Nacional, lanzó ayer duras críticas en nombre de los jugadores del ascenso argentino contra el capitán de Boca Carlos Tevez, quien había afirmado que "cualquier futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo".

Presedo alzó la voz para marcarle a Tevez "la realidad de los jugadores del ascenso", porque capaz no se informó o las cosas que le contaron "no son correctas". En la misma línea se expresó Luis Salmerón, histórico delantero del ascenso que hoy actúa en Los Andes -Primera B, tercera categoría- quien aclaró que tanto para él como sus compañeros se vive "día a día".

"Que le avisen a Tevez que en el Ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos", aseguró el "Pupi", en declaraciones a Radio La Red. Y además, la principal crítica llegó de Emiliano Méndez, jugador de Arsenal de Sarandí en la Superliga, quien acusó a Tevez de haber "invertido bien la plata con sus amigos", como el ex presidente Mauricio Macri. "Hay que ubicarse y ser responsable cuando se habla. No meter a todos en la misma bolsa porque no lo estamos", continuó Méndez.

Pero el reclamo central se dio a través de una carta abierta publicada en la cuenta de la red social Twitter de Presedo, quien reconoció que tuvo que escuchar las declaraciones de Tevez para certificarse que no lo habían "sacado de contexto". "Lo escuché y me di cuenta que no, lo quisiste decir y hablaste por todos los jugadores", comenzó la carta dirigida al delantero de Boca.

"Quiero contarte un poco la realidad de los jugadores del ascenso ya que capaz no te informaste o las cosas que te cuentan no son correctas. En principio te voy a decir que no, no podemos vivir 6 meses o un año sin cobrar, se nos haría imposible, y ahora te paso a explicar por qué", explicó el jugador que pasó por Almirante Brown, Fénix y Nueva Chicago.

Y explicó: "Los sueldos del ascenso no son lo mismo que lo que seguramente estés ganando vos en Boca, perdón que te hable directamente a vos, pero yo no voy a generalizar porque no sé las realidades de todos". El futbolista de Atlanta siguió: "Nuestros sueldos son muy variados, a muchos ni siquiera les alcanza para vivir, a otros les alcanza para vivir al día y capaz a otros pocos, porque son los menos, les alcanza para vivir y ahorrar algo". "Entonces, lo que quiero decirte es que 6 meses o un año sin cobrar para un jugador de ascenso es igual a alquileres sin pagar, a familias que no van a poder comer, a jugadores que no van a poder viajar para llegar al trabajo, entre millones de cosas más", señaló.

Presedo aclaró que sus palabras son "con muchísimo respeto", pero le pidió a Tevez no "generalizar" con jugadores a los que "no representa". "Te mando un fuerte abrazo y espero que no lo tomes a mal, es solo para que se entienda que seis meses o un año sin cobrar pueden vivir solo unos pocos privilegiados que sin lugar a dudas se lo ganaron", finalizó.

El miércoles, cuando le preguntaron a Tevez sobre la reducción de los salarios de los jugadores que proponen algunos clubes, opinó que "cualquier futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo". "No estamos en comparación con la gente que vive el día a día, que tiene salir y traer para comer al otro día. Tenemos que estar, ayudar, salir, estar en los comedores. Es fácil hablar desde mi casa. La gente que está desesperada, que sabe que si sale de la casa la llevan presa, es lo más preocupante", insistió.