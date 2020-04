"La situación es crítica", afirmó Dominguez Deportes 03 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró ayer que la situación que se vive en el mundo como consecuencia del brote de coronavirus "es crítica" a la vez que consideró que no se debe subestimar y dijo que "salvaguardar la salud es la prioridad". Durante el Congreso Ordinario que se realizó este jueves por videoconferencia indicó: "Esta es situación sin precedentes, una pandemia global que afecta la salud y las economías y hasta la pasión con la que se vive el fútbol. Salvaguardar la salud es la prioridad".

"La situación es crítica y no debemos subestimarla, por ahora es una batalla que debemos jugar de local, debemos quedarnos en casa. Esta crisis igual nos ubica en una posición sólida", reveló Domínguez.

En tanto, manifestó: "No sabemos cuanto va a durar esto. Es el partido más importante de nuestras vidas y no hay apuro para volver a jugar porque cuando lo hagamos, lo importante es que estemos todos juntos". "Seguiremos tomando todas las precauciones necesarias", aseveró el mandatario de la Comnebol, tras lo cual expresó: "Este es el comienzo de una crisis sin precedentes y de dimensiones desconocidas. Solo una respuesta en equipo nos va a devolver la preciada normalidad".

Además Domínguez señaló: "Hago un llamado a respetar las indicaciones de las autoridades, a cuidarnos y a cuidar a todos quienes trabajan en el fútbol: jugadores, entrenadores, utileros, la prensa que nos emociona con sus relatos". El Congreso de Conmebol número 72 se realizó a través de una videoconferencia y de la misma participaron además de Domínguez, Gonzalo Belloso, José Astigarraga y Monserrat Jiménez desde la ciudad de Luque mientras que también estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



BALANCE MUY POSITIVO

El 72º Congreso Ordinario de la CONMEBOL aprobó ayer por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 auditados por la firma internacional PricewaterhouseCoopers (PwC). En el encuentro, celebrado vía videoconferencia con el objetivo de cumplir las medidas de prevención establecidas en la lucha contra el Covid-19, se presentaron los estados contables de la Confederación al cierre de 2019 y el presupuesto 2020 con el plan de inversiones.

En dicho informe externo se señala unos ingresos totales en el pasado ejercicio de 509 millones de dólares, lo que supone un crecimiento superior al 146% respecto a 2015, fecha en la que tomó las riendas de la institución la nueva directiva liderada por Alejandro Domínguez. Además, el documento destaca que se ha realizado una reinversión del 93% del total de los ingresos relacionados al fútbol, representando a 451 millones de dólares.

Entre otros muchos datos contables, el estudio de PwC indica que la Confederación no presenta deudas bancarias o financieras, y señala un incremento patrimonial en los últimos cuatro años de 30 millones de Además, los asistentes al Congreso aprobaron por unanimidad la propuesta realizada desde la directiva de provisionar un total de 27 millones de dólares con el fin de poder hacer frente a contingencias que se puedan presentar a futuro.