BUENOS AIRES, 3 (NA) - El ex arquero de Boca, River y la Selección argentina Hugo Orlando Gatti, continúa "estable y respondiendo al tratamiento" de recuperación en la ciudad española de Madrid, luego de haber dado positivo hace una semana.

Así lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter Lucas Gatti, uno de los hijos del ahora comentarista televisivo, que solo se contacta por teléfono. "Mi padre continúa estable y respondiendo bien al tratamiento. El correr de los días nos hace ser optimistas", comenzó su relató el hijo del "Loco". Y completó: "Quienes hemos hablado con él lo hemos escuchado mucho mejor. No obstante quienes marcan la pauta son los médicos que lo atienden".

Gatti había ingresado la semana pasada al centro asistencial por un "cuadro de neumonía bilateral", que se confirmó que es causada por este virus. El ex futbolista, de 75 años, que reside en Madrid desde hace años y se desempeña como comentarista televisivo, había concurrido a hacerse un estudio cardíaco.

Gatti quedó internado y le realizaron el test para determinar si tenía coronavirus, indicó su hijo Lucas, quien está en Londres sin poder viajar hacia la capital española.

Hugo Gatti, nacido en la ciudad de Carlos Casares, surgió futbolísticamente en Atlanta, a comienzos de los 60, y luego pasó por River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca, club con el que ganó varios títulos locales y dos Copas Libertadores, y se retiró a los 44 años.