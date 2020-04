"Si me llama Román voy", dijo el rafaelino Pochettino Deportes 03 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LA VOZ CONSOLIDADO./ El volante creativo tuvo una buena Superliga.

Talleres ostenta la mitad del pase de Tomás Pochettino, quien con intermitencias, se convirtió en un jugador importante y determinante en el club. Este semestre jugó poco, pero a fuerza de rendimiento el rafaelino le ganó el lugar a Mauri en el equipo que dirige Alexander Medina.

Llegó desde Boca y no le cerró la puerta a un regreso. "Si me llama Román, voy", admitió jugando con la frase que se viralizó del periodista Sebastián Vignolo: "¿Y si te llama Román?. El vínculo de Pochettino con la azul y oro viene desde chico, desde los nueve años, cuando firmó un acuerdo para sumarse a la institución.

"No soy hincha, pero pasé mi vida en la pensión y le agarré un gran cariño al club", aclaró. Además, remarcó que así como iría a Boca no le cerraría las puertas a ningún conjunto de Argentina. "La realidad es que iría a cualquier equipo que me llame si no estoy feliz en donde me encuentre. No diría que no jugaría en River o en Boca porque uno nunca sabe las vueltas de la vida", dijo en una charla en Instagram con el periodista Diego Yudcovsky, publicada por el diario La Voz del Interior.

Igualmente, aclaró que está bien en Córdoba. "Estoy muy contento acá. Talleres es un gran club, hay un lindo grupo y espero que logremos cosas importantes porque creo que nos lo merecemos", graficó.