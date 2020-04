Responsabilidad social de los vecinos Locales 03 de abril de 2020 Redacción Por

Se llevó a cabo en las últimas horas una reunión ampliada de la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad en la sede de la Jefatura de Policía de nuestra ciudad. Durante el encuentro, se realizó una evaluación de las distintas acciones que se vienen aplicando en materia de controles y una serie de ajustes que se definieron en el marco del Decreto Nacional de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y, especialmente, ante la inminente apertura parcial de los bancos desde este viernes 3 de abril.

De la cita participaron el intendente Luis Castellano, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, el jefe de la Unidad Regional V, director de Policía Hernán Ferrero, entre otros integrantes de fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales. Los funcionarios hicieron especial hincapié en la responsabilidad social que le cabe a cada vecino; que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario. Más aún teniendo en cuenta que los bancos abrirán sus puertas para abonar jubilaciones y Asignación Universal por Hijo. Con relación a este tema, se solicita a quienes acudan a los bancos que lo hagan de manera individual y respetando las medidas de distanciamiento social. En ese aspecto, se tomó la determinación de aplicar controles más exhaustivos en los horarios pico en donde, esperan, habrá mayor cantidad de personas circulando por las calles, particularmente, en el centro que es el sector en donde se concentra la mayor actividad bancaria.

En tal sentido, se remarcó la importancia de minimizar los riesgos de contagio, apelando a la sensibilidad de la gente ya que no habrá controles suficientes sin la colaboración de los ciudadanos. Todos debemos tomar conciencia de que es fundamental permanecer en nuestras casas; que, de ser necesario algún tipo de trámite esencial o humanitario, solo salga un integrante de la familia a concretarlo; que tengamos en cuenta el servicio “Comprá desde tu Casa”, dispuesto en la página web municipal - https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/181- en donde se pueden localizar los negocios de cercanía, encargar la mercadería necesaria vía telefónica y coordinar con el negocio la hora para su retiro.

Tenemos la obligación de aportar nuestro granito de arena para que el coronavirus nos afecte lo menos posible.

Por otra parte, la Mesa de Coordinación confirmó la continuidad de los controles constantes, permanentes, durante las 24 horas en los accesos principales a Rafaela, fundamentalmente, en Ruta 34 y Ruta 70. Allí se abocan a la tarea las fuerzas de Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Seguridad Vial. Junto a los mencionados, participan de los múltiples operativos desplegados de manera coordinada Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana Rafaelina (GUR), Policía Federal y Policía de la Provincia de Santa Fe. Sin dudas que la manera más efectiva de colaborar es quedándose en casa. De esa forma se logrará que muchos menos rafaelinas y rafaelinos corran riesgo de contagio.