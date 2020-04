Zanetti desea que Lautaro se quede "mucho tiempo" Deportes 03 de abril de 2020 Redacción Por FUTBOL ITALIANO

FOTO ARCHIVO NA DIRIGENTE./ Es vicepresidente del Inter.

BUENOS AIRES, 3 (NA) - El vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, aseguró ayer que espera que el delantero Lautaro Martínez "se quede mucho tiempo" en el club italiano debido a que es "patrimonio" de la entidad de Milán. "Lautaro ha crecido mucho, es un fuerte punto de referencia en el equipo. Está contento en el Inter, viéndolo entrenar lo veo feliz y espero que se quede por mucho tiempo, es nuestro patrimonio", señaló.

En declaraciones a la televisión italiana Sky Sport, Zanetti indicó además: "Me da gusto hablar de Lautaro porque cuando lo fichamos en 2018 llevábamos tiempo siguiéndolo. Era el jugador más prometedor del fútbol argentino. Hablando con Diego Milito decíamos que podía tener un valor importante".

Martínez fichó para el Inter en 2018 procedente de Racing y, tras estar un año como suplente de su compatriota Mauro Icardi, se convirtió en un titular indiscutido del equipo de Milán marcando 16 goles en esta temporada. Si bien desde el Inter la intención es que el jugador continúe allí debido a que tiene contrato hasta 2023 y una cláusula de 112 millones de euros, el delantero es pretendido por Barcelona, que le haría una jugosa oferta mientras que también lo quieren el Real Madrid y el Manchester City.

Por otro lado, Zanetti habló acerca de la pandemia del coronavirus debido a la cual se encuentra aislado en su casa de Milán: "Desafortunadamente el virus llegó a Italia y murieron tantas personas que debemos ser muy cuidadosos". "Estoy en casa, con mis hijos que hacen el trabajo escolar en línea. Trabajo desde aquí, estoy en contacto con el gerente y con los otros directores. Estamos trabajando para satisfacer las necesidades de nuestros socios que se han centrado en nosotros, expresó.

En tanto opinó: "Pensar en la reanudación de la temporada es muy difícil porque hasta el 13 de abril debemos quedarnos en casa y eso es lo correcto. Es muy difícil pensar en un regreso al campo y aquellos que tendrán que tomar decisiones tendrán que tener cuidado porque la salud está en juego".

"No es un interruptor que se enciende y apaga, será necesario ver el aspecto psicológico de los jugadores, percibo su preocupación y eso debe tenerse en cuenta", dijo mientras que manifestó que es una hipótesis inviable la idea de jugar un torneo de tres vías para decidir los ganadores del título de la Serie A.

En ese sentido comentó: "Creo que encontrar una fórmula es complicado. Tal vez haya más tiempo para la Copa, pero hay que ver cuándo se resolverá todo y tener cuidado de no comprometer la próxima temporada. No es fácil tomar una decisión, tenemos que evaluar todas las cartas sobre la mesa".