5.000 denuncias en la Provincia por subas de precios Locales 03 de abril de 2020 Redacción Por La Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la provincia ideó un manera efectiva para evitar suba de precios y desabastecimiento. Se realizan inspecciones permanentes a comercios minoristas y se reciben denuncias de consumidores y comerciantes.

Tal como se informó desde el gobierno provincial, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología puso en marcha tres líneas de acción con el objetivo de evitar aumentos de precios y garantizar el abastecimiento.

La Directora provincial de comercio, María Betania Albrecht señaló que, “nosotros lo que ya implementamos desde el 18 de marzo es un sistema de denuncias vía web como por el 0800 para que todos los consumidores de la provincia de Santa Fe puedan dejar sentadas sus denuncias, reclamos por subas de precios, falta de rotulación y desabastecimiento. Hay que decir en ese sentido, gratamente, que no está habiendo desabastecimiento, por lo tanto lo que no puede haber es aumento de precios y es lo que no podemos permitir y es en lo que el gobernador está haciendo hincapié y que justamente volvió a recalcar”.

La funcionaria confirmó que al día de la fecha hay 5.000 denuncias realizadas y a partir de eso lo que se hace son operativos de inspección en los lugares, para constatar la veracidad de esas denuncias.

“Estamos trabajando con el equipo de inspectores de la provincia y lo que ya empezamos a hacer y que se va a formalizar, es una tarea con las intendencias y las comunas, para que nos auxilien con las constataciones”, señaló la Directora provincial de comercio.

Sobre este aspecto, Albrecht se refirió a las denuncias y dijo que tanto consumidores finales como los propios comerciantes -que pueden sufrir las arbitrariedades por parte de sus proveedores- pueden contactarse con el 0800-555-6768 o el sitio web.

“Nosotros le decimos a los pequeños comercios que ven afectados los precios por sus propios proveedores, o por sus propios mayoristas o por los mercados en donde compran, que también usen estos canales para denunciar. Están llegando denuncias de diferentes lugares de la provincia, obviamente que la mayor cantidad corresponde a los grandes conglomerados, pero de todos modos estamos atendiendo a todas las localidades y justamente lo que habló el gobernador es para darle otra formalidad”.



CONTROL EN FARMACIAS

En relación al abuso de precios y faltantes de productos que se comercializan en las farmacias, la funcionaria subrayó que “tenemos una planilla armada específicamente para hacer constataciones en estos lugares y de hecho en Rafaela yo personalmente estuve participando de la recorrida a farmacias para constatar los precios y el stock de alcohol en gel, alcohol líquido, barbijos, guantes, toallas húmedas para limpiarse las manos. La gente puede denunciar cualquier anomalía y nosotros desde la secretaría vamos y verificamos”.



SE TRABAJA CON EL EQUIPO

JURIDICO PARA LAS SANCIONES

Albrecht indicó que “estamos trabajando fuertemente en esto y estamos cuidando los precios y a la par estamos trabajando con el equipo de asesores jurídicos porque a quien corresponda aplicar sanciones se les aplicará. Hay normativas y resoluciones que establecieron que el precio del alcohol en gel debe retrotraerse al 15 de febrero, y se dispuso un listado de precios máximos al 6 de marzo y todas esas cuestiones se están controlando y quienes no estén cumpliendo van a ser sancionados porque en esta emergencia no se puede especular”.