Situación actual en la Provincia

El Ministerio de Salud de la provincia informó ayer la cantidad y describió las características de los casos confirmados y sospechosos de dengue, hasta la Semana Epidemiológica Número 13 (SE 13). De habitual circulación y aumento en verano. Sobre los casos de dengue detectados, estudiados y contenidos por los equipos de salud en la provincia de Santa Fe, Epidemiología precisó que, hasta el momento, “fueron notificados 2056 casos”. Del total de casos notificados, se confirmaron 1038 casos, 143 casos fueron considerados probables, mientras que otros se encuentran en estudio.

El pasado miércoles se produjo el fallecimiento de una persona con Residencia en la Ciudad de Santa Fe, confirmándose dengue serotipo DEN 1. Se trata de una persona de 32 años, con comienzo de síntomas en la semana previa, que realizo dos consultas previas a la internación, no presentando en ese momento criterios de gravedad, se realizaron los estudios diagnósticos y se indicó tratamiento médico y pautas de alarma. El día 31 de marzo se interna con criterios de gravedad evolucionando hacia el deceso. Previamente se había informado una defunción de un paciente de 82 años por DEN 4 en la Ciudad de Rosario, la semana epidemiológica 10. Sumando la provincia un total de 2 muertes por Dengue confirmados en 2020.

Un total de 348 casos pertenecen al departamento General Obligado (290 Reconquista, 36 Avellaneda, 4 Villa Ocampo, 4 Villa Guillermina, 4 Malabrigo, 2 Las Garzas, 1 Las Toscas, 1 Florencia, 1 El Sombrerito, 1 Lanteri, 1 Villa Ana, 1 La Potaza, 1 La Selva y 1 el Arazá). Acerca de los casos confirmados, el departamento Castellanos confirmo 267 casos, 261 corresponden a la ciudad de Rafaela, 3 a Sunchales, 1 Susana, 1 Humberto Primo y 1 Eusebia y Carolina. Un total de 228 casos pertenecen al departamento Rosario, correspondiendo 189 casos a la ciudad de Rosario, 27 a Granadero Baigorria, 6 a Funes, 3 a Pérez, 1 a Pueblo Esther, 1 Gobernador Gálvez y 1 Arroyo Seco.

De los restantes casos confirmados, 73 pertenecen al departamento San Cristóbal (65 a Villa Trinidad, 2 a Ceres y 6 San Guillermo), 44 al departamento La Capital (38 Santa Fe, 2 Sauce Viejo, 2 Ángel Gallardo, 1 Santo Tome y 1 Recreo), 37 a San Lorenzo (30 Fray Luis Beltran, 4 Capitán Bermúdez, 2 San Lorenzo y 1 Roldan), 15 en el departamento San Martín (14 San Jorge y 1 Piamonte), 8 en el departamento San Jerónimo (8 Coronda), 7 en el departamento Belgrano (6 Las Rosas y 1 Armstrong), 4 en el departamento Constitución (3 Villa Constitución y 1 Alcorta), 3 en el departamento San Javier (2 Romang y 1 San Javier), 2 en el departamento Las Colonias (1 Esperanza y 1 San Carlos Sud), 1 en el departamento Iriondo (Cañada de Gómez) y 1 en el departamento Caseros (Casilda).

La gran mayoría de los casos confirmados, fueron considerados autóctonos (500 casos), ya que no mostraron ningún antecedente de viaje. En ellos se identificaron los serotipos circulantes DEN 1 y DEN 4. Un porcentaje menor, fueron clasificados como importados por presentar antecedentes de viaje reciente a zona de brote. Identificándose DEN 4 (antecedentes de viaje a Paraguay), DEN 2 (antecedentes de viaje a Brasil y México), y DEN 1 (otras provincias argentinas)

Epidemiología de Salud de la provincia enfatizó que “todas las personas evolucionaron de manera favorable”. La directora provincial del área, Carolina Cudós, explicó que estos casos fueron informados a los efectores provinciales y municipales para realizar las acciones de control y bloqueo en la zona de residencia, lo que implica un accionar continuo en las áreas implicadas. No obstante, informó “que se continúa con acciones de control y búsqueda de personas con síndromes febriles en las zonas de residencia, así como también en otros barrios con antecedentes de dengue en años previos”.



SITUACIÓN GENERAL

Desde agosto de 2019, la Organización Panamericana de la Salud alerta acerca de un nuevo ciclo epidémico de dengue en la Región de las Américas, en la que luego de dos años de baja incidencia, comenzó a observarse un incremento de casos de dengue y dengue grave. En las primeras cuatro semanas del 2020, en la Región de las Américas, se notificaron 125.514 casos de dengue (tasa de incidencia de 12,86 casos por 100.000 habitantes), 27 defunciones a causa de la enfermedad y 498 casos clasificados como dengue grave (0,4%). Países como Bolivia, Honduras, México y Paraguay, han reportado un incremento de dos a tres veces en los casos de dengue en comparación al mismo periodo del año previo. Los cuatro serotipos del virus del dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) están presentes en la región.

En Argentina, desde fin de julio de 2019 hasta principio de marzo de 2020 se notificaron al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) 6.991 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus, de los cuales 1.743 resultaron confirmados o probables para dengue (1.117 sin registro de antecedentes de viaje y 626 casos con antecedentes de viaje a zonas con circulación viral). Hasta el momento, en el territorio nacional se registró la circulación de 3 serotipos virales: 88% correspondió a DENV-1; 10%, a DENV-4; y menos del 2%, a DENV-2.